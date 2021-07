Torna all'attacco il caldo africano, nel Salento fino a punte di 37 gradi

ITALIA SOTTO LA CANICOLA AFRICANA, ENNESIMA ONDATA DI CALORE AL SUD – “Si prospetta una settimana decisamente calda sull’Italia centro meridionale, dove è attesa l’ennesima ondata di calore africana”. lo conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Manuel Mazzoleni che spiega: “entro metà settimana si raggiungere l’apice del caldo, stante il graduale afflusso di correnti via via più calde dal Nord Africa. Si toccheranno così, tra giovedì e venerdì, nuovamente i 40-42°C nell’entroterra siculo, ma anche su Tavoliere, materano e cosentino, 36-38°C beneventano, Salento, campidano e cagliaritano. Il caldo si farà sentire anche al Centro con picchi di 35-37°C su interne tosco-laziali, pianure emiliano-romagnole e vallate umbre, sino a 37/38°C nell’entroterra marchigiano”.

AFA E NOTTI TROPICALI – “Lungo le coste il caldo sarà meno intenso ma aggravato da concentrazioni maggiori di umidità che aumenteranno la sensazione di afa”, avverte Mazzoleni di 3bmeteo.com. “Non solo, ma con l’accumulo del calore giorno dopo giorno si inizierà a soffrire anche la sera e in prima nottata, questo soprattutto nelle grandi città, con temperature serali localmente prossime ai 30°C.”

AL NORD TEMPORALI LOCALMENTE INTENSI- “Nel frattempo il Nord Italia risentirà di infiltrazioni di aria più instabile atlantica, che potranno innescare rovesci o temporali, localmente anche di forte intensità, stante il marcato contrasto termico. Già mercoledì saranno le Alpi centro occidentali e localmente le vicine Prealpi a essere interessate, mentre tra giovedì e la prima parte di venerdì l’instabilità dovrebbe risultare più diffusa, con fenomeni non solo su Alpi e Prealpi ma anche su Valpadana e Trivento”, concludono da 3bmeteo.com

IL CALDO IN PUGLIA- L’anticiclone africano tornerà a rinforzare nei prossimi giorni ed entro metà settimana raggiungerà il culmine con temperature massime che potranno localmente toccare i 40°C.

“Si profila un nuovo rinforzo del temutissimo anticiclone africano nei prossimi giorni su gran parte d’Italia, compresa la Puglia. In particolare sarà da martedì che dal Nord Africa cominceranno ad affluire correnti via via più calde, responsabili giorno dopo giorno di una sensibile risalita della colonnina di mercurio. Il culmine del caldo è atteso a metà settimana, intorno a giovedì, quando sul Tavoliere si potranno raggiungere e forse anche superare i 40°C. Il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, a parte una lieve variabilità diurna attesa lunedì sui rilievi della Daunia”, secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Anche a Lecce le prossime giornate saranno caratterizzate quindi da tempo stabile e generalmente soleggiato, con temperature inizialmente ancora gradevoli, ma in netto rialzo entro metà settimana. Lunedì e martedì la massima non andrà oltre i 30/31°C, mercoledì inizieranno ad avvertirsi i primi effetti dell’anticiclone africano con massime sui 32/34°C e da giovedì ancora più caldo con punte di 35/37°C.