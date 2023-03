Tempo stabile fino al week-end, ma da inizio settimana tornano le piogge

LECCE – Come sarà il tempo nei prossimi giorni in Puglia? Si potrà fare qualche scampagnata nel weekend? Rispondono gli esperti di 3bmeteo.com. Secondo quanto riferisce il meteorologo Francesco Nucera, le condizioni sulla Puglia continueranno a rimanere stabili e soleggiate fino a venerdì stante la presenza dell’anticiclone.

La massa d’aria in arrivo porterà un clima gradevole con massime fino a 22-23°C. Sabato l’anticiclone inizierà ad indebolirsi e delle infiltrazioni umide saranno responsabili di una maggiore variabilità con delle precipitazioni. In questa fase sarà interessato in particolare il Foggiano, ma tra domenica e lunedì invece un fronte di aria fredda si porterà sui mari meridionali e le condizioni meteo sulla Puglia subiranno un più deciso peggioramento un po’ ovunque col ritorno di piogge e rovesci, il tutto accompagnato da un generale abbassamento delle temperature.

Questa fase instabile e con temperature sotto la media dovrebbe proseguire almeno fino a metà della nuova settimana. Nel caso specifico di Lecce, tempo stabile e soleggiato su Lecce fino al weekend con clima nel complesso gradevole, massime fino a 22-23°C. Un peggioramento è invece atteso in avvio di settimana quando torneranno piogge e rovesci e le temperature subiranno una diminuzione.