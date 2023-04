Sole e caldo, ma durerà poco: dal week-end sono in arrivo altre piogge

LECCE – Se qualcuno coltivasse la speranza di recuperare nel week-end qualche scampagnata saltata durante le vacanze pasquali, rimarrebbe senz’altro deluso. Già, perché il ritorno prepotente del sole alto nel cielo, dopo le piogge e i freddi venti settentrionali, non deve illudere: proprio nel fine settimana, infatti, è previsto il riaffacciarsi di nuvole e perturbazioni.

Nelle ultime ore, spiega Vincenzo Insinga, meteorologo di 3bmeteo.com, si sta assistendo alla rimonta dell’anticiclone sul Mediterraneo. Il rialzo della pressione atmosferica in atto favorisce il rapido ripristino di condizioni di tempo decisamente più stabile e soleggiato su tutta la Puglia. Solo il transito, a tratti, di nubi alte e sottili andrà ad apportare innocue velature del cielo, ma senza precipitazioni associate.

Peraltro la rotazione dei venti dai quadranti meridionali darà luogo ad un sensibile innalzamento delle temperature, con massime che giovedì varcheranno la soglia dei 20 °C sulle località di mare, Bari, Brindisi e Lecce comprese, con punte di addirittura 24 °C attese nella città di Foggia.

In vista del weekend, tuttavia, spiega il meteorologo, si prevede un nuovo e repentino cambio di scenario. È in arrivo, infatti, una perturbazione dal nord Europa che andrà a generare un centro di bassa pressione sull’alto Tirreno, in rapido spostamento proprio verso le regioni meridionali. Qualche pioggia giungerà già tra venerdì e sabato, ma la parte più attiva della perturbazione è destinata a raggiungere la Puglia nella giornata di domenica, con il suo carico di piogge, rovesci e temporali, accompagnati da un sensibile calo termico.