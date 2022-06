L’alta pressione porta ancora sole e temperature fino a 30 gradi

LECCE - L’alta pressione nordafricana, ben salda sull’Europa centro occidentale e responsabile di caldo molto intenso tra Penisola iberica e parte della Francia, continuerà ad allungarsi anche sull’Italia portando tempo stabile e soleggiato.

A spiegarlo è il meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bemeto.com. La Puglia – prosegue l’esperto – resta ai margini del suo bordo orientale tant’è che correnti settentrionali continueranno affluire nel corso dei prossimi giorni, portando mercoledì qualche annuvolamento diurno a ridosso dei rilievi ma soprattutto nella prima parte di giovedì rovesci e temporali che dal medio Adriatico si porteranno entro le prime ore del mattino su Gargano, Tavoliere, Daunia e isolatamente anche Bat e Murge.

Solo nuvolosità in transito sul resto della regione con al più qualche sparuto fenomeno diurno in formazione su Murge meridionali e interne salentine. Weekend, infine, ancora soleggiato, stante un'ulteriore espansione verso Levante dell’anticiclone. Caldo fortunatamente senza eccessi con massime sino a 30-32°C, punte di 34/35°C sul Tavoliere venerdì.

Nello specifico di Lecce, si prevede un proseguimento di settimana ancora all’insegna del bel tempo con ampi spazi soleggiati e il rischio di qualche annuvolamento di passaggio giovedì. Temperature in rialzo con massime sino a 29/30°C entro venerdì, in ulteriore rialzo poi a inizio della prossima settimana. Situazione pressocché identica nella vicina provincia di Brindisi, tranne che per massime leggermente più basse, sino a 27/28°C.