Sole e caldo, ma instabilità in aumento dal 1° Maggio e temperature in calo

LECCE – Come sarà il tempo nei prossimi giorni, specie in vista della festività del 1° Maggio? Secondo Lorenzo Badellino, esperto di 3bmeteo.com, l’anticiclone manterrà condizioni di stabilità fino alla fine del mese in Puglia, con prevalenza di bel tempo e temperature in aumento, tanto che martedì saranno possibili punte anche di 26/27°C.

Già dalla giornata di mercoledì Primo Maggio, tuttavia, si assisterà a un certo deterioramento del tempo, per l’avvicinamento di una perturbazione collegata a una depressione che si scaverà tra l’Europa centrale e il Mediterraneo. Ne conseguirà un aumento della nuvolosità con qualche pioggia o temporale in arrivo nel pomeriggio sulla provincia di Foggia, in estensione la sera a quella di Bari. Aumenteranno le nubi anche sul Salento, ma con clima che si manterrà asciutto su Brindisino e Leccese.

Giovedì – prosegue Badellino – la prima perturbazione sfilerà verso est abbandonando la Puglia, dove il tempo sarà già in miglioramento, ma un nuovo fronte seguirà a breve distanza e determinerà un certo peggioramento tra il pomeriggio e la sera con piogge e qualche rovescio soprattutto sulle aree centro-meridionali, lasciando più all’asciutto il Foggiano. Caleranno di alcuni gradi le temperature, con massime sui 23/25°C.

Venerdì anche questo fronte sfilerà verso est, ma la permanenza di un teso flusso di correnti occidentali sarà causa di annuvolamenti e qualche pioggia o temporale in propagazione dalle zone interne verso la costa adriatica. Possibile graduale miglioramento solo sul finire della settimana, con temperature in recupero da domenica.

