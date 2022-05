Ondata di caldo ai nastri di partenza, previsti picchi fino a 35 gradi

LECCE - La rimonta dell’alta pressione africana sul bacino del Mediterraneo riporterà i termometri in alto su tutta la Puglia dando il via ad una nuova ondata di caldo. Nello specifico, tra mercoledì e giovedì, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le province con temperature tipicamente estive.

Queste le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, che prosegue: nel fine settimana, complice un ulteriore afflusso di aria molto calda dai quadranti meridionali, le temperature saliranno ulteriormente fino a portarsi su valori ampiamente superiori alle medie tipiche per la prima decade di giugno. Nel contempo, il cielo si presenterà velato per nubi stratificate, senza precipitazioni.

Nello specifico del capoluogo salentino, sono attese condizioni di stabilità atmosferica fino al prossimo fine settimana con temperature in graduale aumento. Da segnalare il passaggio di nubi alte durante le ore diurne tra venerdì e sabato. Temperature massime in aumento, con punte fino a 35°C, minime comprese tra 20°C e 22°C.

Anche nella vicina provincia di Brindisi, cielo sereno e temperature in aumento, caratterizzano il tempo fino agli inizi della prossima settimana. In particolare, fatta eccezione per il passaggio di nubi alte durante le ore diurne di venerdì e sabato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 35°C, minime stabili con valori non inferiori ai 21°-22°C.