Da novembre a dicembre: meteo all'insegna della pioggia

LECCE - Il passaggio dal mese di novembre a quello di dicembre sta avvenendo all'insegna della pioggia che non dovrebbe fare mancare la sua presenza fino a giovedì.

A causa di vortice di bassa pressione sul Mediterraneo centrale, infatti, la Puglia e in particolare il Salento saranno interessati domani da rovesci e temporali che potrebbero essere anche inntensi nel corso della nottata tra mercoledì e giovedì. La ventilazione sostenuta da nordest sarà responsabile di mareggiate sull'Adriatico e di un calo delle temperature. Nel corso della giornata di giovedì ci sarà un graduale miglioramente. Per venerdì, invece, sono previste ampie schiarite che, tuttavia, si preannunciano solo temporanee perché è atteso un nuovo peggioramento.

Nel dettaglio del capoluogo, le previsioni di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com annunciano per domani, mercoledì, piogge in intensificazione tendenti a divenire forti in serata quando saranno accompagnate da temporali, con il vento che soffierà forte da nordest mentre le temperature oscilleranno tra i 10° gradi del mattino e i 14 del pomeriggio. Giovedì inizio giornata nuvoloso e piovoso, ma con il passare delle ore i fenomeni tenderanno ad attenuarsi e con essi anche i venti, mentre venerdì sono attese maggiori schiarite in un contesto asciutto. Sabato però nuove piogge raggiungeranno la città di Lecce, destinate a protrarsi anche domenica.