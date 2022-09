Prima vera perturbazione d’autunno in arrivo, ma il Salento resiste

LECCE – Nel weekend arriva la prima vera perturbazione d’autunno: a sostenerlo è Edoardo Ferrara di 3bmeteo.com, che spiega l’arrivo di piogge e rovesci di stampo temporalesco in buona parte d’Italia, in particolare in Liguria, Toscana e Appennino emiliano, dove le precipitazioni potranno risultare anche molto abbondanti, con picchi locali di oltre 90-100mm con criticità idro-geologiche, allagamenti lampo e pericolo frane e/o smottamenti sui pendii appenninici più esposti. Il Centro e il Sud, invece, rimarranno in attesa con Scirocco in rinforzo.

“Domenica la perturbazione avanzerà verso levante coinvolgendo in modo più diretto anche al Centro, dove saranno possibili rovesci e temporali anche di forte intensità” - prosegue l’esperto, secondo il quale dovrebbe essere in parte pure il Sud, con rischio nubifragi soprattutto sull'alta Campania, e piogge e locali temporali sui restanti settori in particolare Sardegna, Sicilia, Basilicata, Molise e medio-alta Puglia

“Al seguito di questa perturbazione l'autunno alzerà ulteriormente la voce: aria artica infatti dilagherà su gran parte dell'Europa centro-settentrionale raggiungendo in parte anche il Mediterraneo nella prossima settimana. L'interazione con il mare Mediterraneo ancora caldo innescherà nuovi episodi di maltempo o comunque di marcata instabilità atmosferica su gran parte d'Italia. Avremo dunque a che fare con nuove piogge, temporali, sebbene alternati a parentesi più asciutte e soleggiate: le temperature si porteranno a tratti su valori da autunno inoltrato, con anche possibile ritorno della neve a quote medio-alte sulle Alpi. Si apre dunque una fase marcatamente turbolenta a partire dal fine settimana, di chiaro stampo autunnale.”

Nel Salento

Una situazione che per il momento non sembra interessare la provincia di Lecce, dove tra venerdì e sabato si registrano temperature in rialzo, con massime tra i 22°C e i 30°C.