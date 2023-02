In arrivo l'anticiclone: giornate soleggiate e temperature in rialzo

LECCE - L'impulso di instabilità che, proveniente dai Balcani, oggi sta investendo il Salento e tutta la Puglia lascerà presto il campo al bel tempo. Le previsioni di Lorenzo Badellino per 3bmeteo.com consentono di dire che la parentesi propriamente invernale, con temperature al di sotto della media favorite da correnti artiche, è pronta per essere archiviata, almeno per il momento.

L'irruzione momentanea del fronte di aria fredda, che potrebbe portare anche a lievi rovesci, esaurirà infatti la sua azione molto presto e da martedì l'anticiclone sarà il protagonista unico: è in vista una lunga sequenza di giornate soleggiate che caratterizzeranno la settimana. I venti si attenueranno e le temperature progressivamente aumenteranno fino a raggiungere valori massimi compresi tra i 14 e i 16 gradi a partire da mercoledì.