Tempo gradevole fino a sabato, ma domenica giornata di rovesci anche forti

LECCE – Puglia meteorologicamente divisa in due nell’imminente fine settimana a causa di una serie di perturbazioni in transito fino all’inizio della prossima settimana. Il Salento e più in generale la parte meridionale della regione - secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com - saranno al riparo dalle piogge, almeno fino a sabato, per poi essere interessati nella giornata di domenica da rovesci, anche temporaleschi, con temperature in diminuzione.

Già domani, venerdì, una prima perturbazione, che interesserà soprattutto il versante tirrenico del Mezzogiorno, si affaccerà sui settori settentrionali della Puglia. Sabato un secondo fronte investirà la regione, dal Gargano in estensione alla provincia di Bari. I venti dai quadranti meridionali, fino a 70 chilometri orari, contribuiranno a proteggere le province del Tacco dalle nuvole.

Domenica, invece, con la rotazione delle correnti la perturbazione interesserà il Salento portando piogge anche di forte intensità. Per lunedì è attesa una giornata di tregua, ma da martedì dovrebbe tornare l’instabilità.

Nel dettaglio, le previsioni per la provincia di Lecce si configurano in questo modo: venerdì e sabato giornate prevalentemente soleggiate, con clima mite e massime fino a 22 gradi. Non mancherà un po’ di vento, con raffiche dai quadranti meridionali. Domenica il quadro cambia decisamente: sin dalle prime ore della giornata piogge e rovesci, destinati a protrarsi fino a sera, seppur a intermittenza. Le massime non supereranno i 20 gradi. Poi nubi e schiarite fino a martedì, in attesa di nuove precipitazioni per la giornata di mercoledì.