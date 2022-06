Fase di caldo oltre la media stagionale e minime non inferiori ai 23 gradi

LECCE - Non sarà la parte della regione con le temperature più alte, ma la consolazione è magra: anche per la provincia di Lecce, infatti, si preve un'ondata di caldo destinata a protrarsi almeno fino ai primi giorni di luglio, con valori oltre le medie del periodo. Lo dicono gli ultimi modelli analizzati dal meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com.

Un campo di alta pressione di origine sub-tropicale avanza sul bacino del Mediterraneo: già da martedì in tutta la Puglia le massime saranno superiori ai 30 gradi, con picchi di 38 nel Foggiano. Tra mercoledì e il fine settimana la colonnina di mercurio continuerà a salire, con valori massimi oltre i 35 gradi e punte superiori ai 40 nel Foggiano, sulle Murge e il Tarantino. Anche durante la notte le temperature saranno oltre la media stagione, attestastandosi tra i 23 e i 24 gradi.

In provincia di Lecce i valori massimi potranno raggiungere i 37 gradi, con minime tra i 23 e i 25. Un lieve calo è atteso nel fine settimana, ma in un contesto comunque anomalo per il periodo.