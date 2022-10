Prima la pioggia, poi rimonta l'alta pressione: le previsioni meteo

LECCE – Rovesci, anche intensi, sono attesi nel Leccese tra giovedì e la prima parte del venerdì per il passaggio di una depressione mediterranea in transito da Ovest a Est. L’alta pressione, comunque, riguadagnerà presto campo offrendo buone condizioni meteo per il fine settimana. Sono queste, in sintesi, le previsioni per i prossimi giorni (3bmeteo.com).

Più in generale, secondo i dati dell’Istituto di scienze climatiche e del clima del Cnr, il periodo da gennaio a settembre del 2022 è stato il più caldo mai registrato dal 1800, con un’anomalia termica di 0,87 gradi in più, intesa come media nazionale su 9 mesi. Nello specifico del Mezzogiorno l’anomalia è stata di 0.72 gradi.

“Sin dallo scorso inverno e almeno fino ai primi giorni di agosto, l'Europa occidentale ma anche gran parte di quella centrale hanno sperimentato l'ingerenza di un vasto quanto potente anticiclone subtropicale, spesso con radici nord-africane” – ha spiegato il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara –. Un vero e proprio muro anticiclonico per le piovose perturbazioni atlantiche, che sono state spesso costrette a scorrere a latitudini ben più settentrionali dell'Italia, ripiegando successivamente sull'Europa orientale. Così sull'Italia sono arrivate spesso solo le 'briciole' con precipitazioni in larga parte modeste in particolare al Nordovest, macroarea che più di tutte ha sofferto siccità e temperature sopra la media. Fasi piovose più significative hanno interessato il Centrosud, ma essenzialmente nel bimestre agosto-settembre che ha visto un quantomeno parziale smorzamento o rimodulazione del pattern anticiclonico. Di fatto dall'autunno dello scorso anno mancano le grandi piogge, equamente distribuite, che rimpinguano le falde e, contestualmente al periodo, formano il serbatoio nevoso in montagna con preservamento dei ghiacciai”.

“Questo non significa che non vi siano fasi piovose anche estreme- ha proseguito Ferrara di 3bmeteo.com – come testimoniano i recenti casi alluvionali di Marche, Lazio e Sicilia, ma si tratta di episodi fini a sé stessi e che paradossalmente risultano meno efficaci nella risoluzione della siccità (per minore capacità del terreno arido di assorbire e immagazzinare l'acqua piovana con conseguente scorrimento sulla superficie)”.