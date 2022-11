Venti di burrasca, mareggiate e piogge: sabato il giorno più “nero”

LECCE – Le previsioni per il fine settimana non sono delle migliori. Anzi, per certi versi, sembrano ricalcare le condizioni di forte instabilità che si sono registrate soprattutto domenica scorsa e anche martedì. Correnti settentrionali più fredde, infatti, entreranno nel Mediterraneo favorendo la formazione di un nuovo vortice depressionario.

Il quadro complessivo per la Puglia, elaborato da Federico Brescia per 3bmeteo.com, vede una giornata di venerdì con tempo ancora buono, mentre sabato sono previsti fenomeni intensi a carattere temporalesco, specie sul Salento con accumuli superiori ai 40-50 millimetri. Venti di burrasca dai quadranti meridionali, in rotazione.

Il maltempo si trascinerà, almeno in parte, fino a domenica quando non mancheranno comunque le piogge, anche abbondanti. Venti di Grecale con raffiche in mare anche superiori ai 100 chilometri orari e onde fino e 3-4 metri. Le temperature saranno comprese, in provincia di Lecce, tra 12 e 16 gradi.