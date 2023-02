Vortice aria fredda si riversa anche nel Salento. Previste piogge e temperature in calo

LECCE – Il vortice di aria fredda ricadente entro il pro prossimo fine settimana, e proveniente dalla penisola Iberica, avrà le sue ripercussioni anche sulla dorsale della Puglia e del Salento dove, a grandi linee, resisterà ancora un mite anticiclone con tempo stabile, ma in particolare domenica qualche pioggia sarà presente accompagnate da temperature in percettibile calo.

L’anticiclone che per giorni ha dominato la scena sul Mediterraneo centrale subirà un graduale indebolimento nei prossimi giorni, a causa della formazione di un vortice proprio sulla penisola Iberica. Questo invierà verso il Mediterraneo centrale e l’Italia, delle correnti umide e miti meridionali, responsabili di annuvolamenti sparsi fino a sabato sulla Puglia, alternati a schiarite anche ampie con venti meridionali in rinforzo.

Le condizioni subiranno un certo cambiamento soprattutto domenica, quando inizieranno ad affluire correnti fredde di origine artica generando fenomeni di bassa pressione proprio intorno all’Italia.

Le condizioni si manterranno molto variabili, con schiarite alternate ad annuvolamenti anche compatti e forieri di nuovi rovesci sparsi più frequenti sul Salento, mentre le temperature subiranno una diminuzione. Sarà il preludio di un inizio settimana probabilmente instabile e più fresco, a tratti anche ventoso.

Nel dettaglio specifico, reso dal meteorologo Lorenzo Badellino di 3bmeteo, in provincia di Lecce sono state annunciate condizioni stabili, con cielo poco nuvoloso, fino a sabato, con clima molto mite, massime fino a 18-19 gradi e una ventilazione da sud piuttosto sostenuta.

Domenica aumenterà moderatamente anche la nuvolosità, accompagnata anche da qualche debole piovasco, ma le temperature non subiranno variazioni di rilievo. Lunedì maggior variabilità per il passaggio di una veloce perturbazione, foriera anche di qualche pioggia con temperature in lieve calo.