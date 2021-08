Abusivismo a Spiaggiabella: i proprietari rimediano agli sfregi del passato

SPIAGGIABELLA (Lecce) - Nella mattina di oggi alcune porzioni di recinzione in muratura sono state demolite sul litorale di Spiaggiabella, mentre conci e detriti di precedenti cedimenti sono stati definitivamente rimossi. Il tutto a spese dei proprietari che hanno risposto positivamente all'ingiunzione del Nucleo di vigilanza edilizia del settore Urbanistica del Comune di Lecce.

Si trattava, infatti, di costruzioni abusive, contro le quali, prima ancora della mano riparatrice dell'uomo si è abbattuta quella della natura con la continua azione dell'erosione costiera L'amministrazione del capoluogo salentino prosegue così nella sua azione di contrasto all'abusivismo edilizio, per la quale ha ricevuto dalla Regione un finanziamento di 182mila euro dopo aver esaurito il precedente contributo di 80mila euro risalente al 2017. Questo impegno è valso l'apprezzamento di molte associazioni ambientaliste e ha già investito altre marine leccesi: da Torre Chianca a San Cataldo dove, nel 2019, è stato demolito il chiosco abusivo "Samarcanda".

A margine di quanto accaduto oggi, l'assessora all'Urbanistica, Rita Miglietta, ha così commentato: "Ringrazio il dirigente e il Nucleo di Vigilanza edilizia, i proprietari e la segnalazione dei cittadini. È una goccia in un oceano, ma penso sia giusto segnalarla perché l’abusivismo edilizio deve essere contrastato affermando un approccio culturale, non solo come una punizione. Senza consapevolezza, infatti, non raggiungeremo mai l’obiettivo di affermare il valore collettivo dei beni ambientali e della nostra costa, non c’è transizione ecologica possibile senza conseguente crescita culturale e sociale. L’immediata reazione positiva dei cittadini alla attività di controllo della pubblica amministrazione merita di essere testimoniata, perché può essere un buon esempio. La spiaggia non può essere il giardino di casa propria, ma deve essere il bene comune della comunità. Continueremo a ribadire questi principi, a utilizzare i pochi mezzi che abbiamo per fare la nostra parte, lavorando anche per affrontare situazioni più difficili sulle quali l’ufficio è già impegnato ricorrendo alle risorse che la Regione Puglia ci ha riconosciuto nel contrasto all’abusivismo edilizio in contesti paesaggistici vulnerabili".