Ballottaggio a Lecce: alle 19 ha votato poco più del 31 percento degli elettori

LECCE – Nel primo giorno della sfida finale fra i due aspiranti sindaci di Lecce, l’affluenza ufficializzata dalla prefettura alle ore 19 è pari al 31,15 percento. Il dato relativo al ballottaggio in corso a Copertino, tra Antonio Leo e Vincenzo De Giorgi, è invece pari al 23,22 percento.

Numeri che sono saliti nel capoluogo e nella cittadina a partire dal pomeriggio: il dato pubblicato a mezzogiorno era infatti decisamente più basso, come previsto, per via del caldo e delle gite fuori porta degli aventi diritto al voto. A chiusura definitiva dei seggi lo scorso 10 giugno, la percentuale a Lecce è stata pari al 68,52: in quella tornata, gli elettori sono stati anche chiamati ad esprimersi sulla scelta dei deputati per il nuovo Parlamento euroepo.

Le urne sono state aperte alle due comunità salentine a partire dalle 7 di questa mattina e chiuderanno alle 23. Quelle registrate fino a questo momento sono percentuali molto contenute rispetto al primo turno, ma sarà possibile esprimere la propria preferenza anche nella giornata di domani, lunedì 24 giugno, dalle 7 alle 15.

