Comunali: a Lecce affluenza al 42,83 percento. Di poco superiore il dato per le europee

LECCE – Il dato dell’affluenza alle urne, cristallizzato alle 12, è del 42,83 percento per quanto riguarda le elezioni amministrative di Lecce, a fronte di una media provinciale del 43,22 (si vota in altri 29 comuni).

A Copertino ha votato il 41,98 percento. Il dato più alto è quello che arriva da Martignano con il 52,77 mentre l’affluenza più bassa è quella di Tuglie con il 34, 21.

Per le europee ha votato il 44,14 percento nel comune capoluogo, mentre il dato provinciale riferito a tutti i comuni è del 24,83 percento.

Considerando l’intera Puglia l’affluenza per le europee è del 22,75 percento mentre quella per le comunali è del 38,35.

Va ricordato che il confronto con la tornata del 2019 non sarebbe corretto, dal momento che in quell’anno si votò solo in un giorno, domenica 26 maggio, mentre questa volta le urne sono rimaste aperte dalle 15 alle 23 di ieri, sabato, e lo saranno oggi fino alle 23 (dalle 7).

Il prossimo aggiornamento sarà alle 19, la chiusura dei seggi è fissata alle ore 23.

