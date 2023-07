Amministrative Lecce, La Puglia in Più: “Prima i temi, poi i nomi”

LECCE - “Prima i temi e, solo dopo, i nomi”: è questo il messaggio che arriva dai coordinamenti cittadino e provinciale de La Puglia in Più, il movimento che fa capo all’ex assessore regionale e senatore, Dario Stefàno.

“Ciò che ancora non riusciamo a scorgere – si legge in un comunicato di Alberto Cazzato e Anna Rita Perrone, coordinatori provinciali - è l’avvio di un’iniziativa politica pubblica in grado di offrire uno spazio di discussione realmente aperto e inclusivo in cui affrontare le questioni principali del governo cittadino e in cui la Comunità cittadina possa esprimersi liberamente. Qualunque altro ragionamento, infatti, soprattutto se operato in contesti ristretti, rischia di compromettere il percorso di tenuta della coalizione e di essere incomprensibile agli occhi della città”.

“La rincorsa a cui stiamo assistendo – proseguono -, finalizzata a blindare alcune candidature o a preparare la volata ad altre, magari immaginando anche ‘primarie simulate’, come pure qualcuno incautamente ha immaginato di proporre nelle interlocuzioni di questi giorni, è tattica pura e non incrocia il nostro interesse né, siamo certi, quello dei leccesi. E tornerebbe poco utile a ricreare quell’entusiasmo e quella partecipazione di cui oggi si avverte un gran bisogno e che, in passato, ci hanno portato a traguardi prima inimmaginabili”.

Il movimento si dice disponibile e pronto a offrire un contributo, in termini di idee e di energie, ma solo “se si vorrà cambiare metodo e approccio” perché la comunità, politica e non, “deve poter prendere parte alla discussione sulle criticità che attualmente attraversano la città come a quella che inquadrerà le scelte da compiere sul futuro di Lecce”.

“Tutti – spiegano ancora - abbiamo necessità di conoscere interventi, misure, cantieri e di poterli giudicare, avanzando anche proposte alternative. Questo vale per le piste ciclabili e la questione mobilità cittadina, come vale per le Marine o il centro storico e la sua vivibilità poiché crediamo che il futuro complessivo di questa città non può essere affidato solo al turismo”.

La condivisione pubblica, secondo i coordinatori, sembra l’unica strada per una verifica dei contenuti e delle prospettive politico-amministrative prima del voto e, soprattutto, “l’unico modo anche per selezionare partner di governo realmente interessati a percorsi comuni”: “Se sapremo trovare unanimità su questo approccio, dopo, sarà più facile per la coalizione cercare la figura di sintesi - con o senza primarie - che avrà il compito di ben rappresentarla. Il voto di Lecce - concludono - sarà molto importante anche per le dinamiche pugliesi poiché anticipa quello regionale. Sarebbe un doppio peccato commettere errori”.