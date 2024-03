Maggioranza si stringe attorno al sindaco: “Sciolga riserve sulla ricandidatura”

MINERVINO DI LECCE – Prendere o lasciare, tentare il secondo bis da sindaco o tirarsi indietro: sono ore di fermento nella maggioranza di governo a Minervino di Lecce, che si prepara alla sfida amministrativa del prossimo giugno.

Dopo le ultime settimane complicate con le fibrillazioni interne, l’addio di Fredy Cursano, dopo la revoca delle sue deleghe da parte del primo cittadino, Ettore Caroppo, è stallo per la scelta del candidato.

Caroppo, dal canto suo, aveva aperto una discussione dentro al suo gruppo sintetizzabile in un concetto: “Io sono disponibile ma se sono il problema mi faccio da parte”.

La risposta arriva in queste ore dal suo stesso gruppo di maggioranza, per bocca della sua vicesindaca Maria Antonietta Cagnazzo, che, in una nota condivisa dagli altri componenti del gruppo e dalla portavoce del primo cittadino, Maria Leomanni, chiariscono di voler stringersi attorno alla figura di Caroppo come candidato sindaco per la prossima tornata elettorale.

Questo, come chiarito, per spazzare via le voci su “una rottura interna” che non ci sarebbe. La volontà di ricandidare Caroppo è stata espressa in un incontro con lo stesso sindaco uscente, in cui è stato ribadito che non esistano le condizioni nei profili e nei tempi per strade alternative e per garantire stabilità politica al paese: “Abbiamo dato il termine perentorio – precisa la vicesindaca – di 48 ore per sciogliere le riserve e iniziare a lavorare seriamente sulla composizione della lista e sui programmi”.

Dal canto suo, Caroppo si è preso il tempo necessario per valutare, ma i ben informati sono convinti che, alla fine, sarà della partita, nonostante le incognite della competizione.

Nell’altro campo, quello dell’opposizione, i gruppi uscenti hanno da tempo trovata la quadra attorno al nome di Antonio Marte, già assessore con lo stesso Caroppo. L’incognita nello scenario potrebbe essere rappresentata proprio dalla composizione di una terza proposta, preannunciata dall’ex assessore Cursano rispedendo al mittente ipotesi sottobanco con l’una e con l’altra lista. Di certo, da ora in avanti ogni mossa sarà importante per definire il quadro elettorale con cui si confronteranno i cittadini di Minervino di Lecce.

