Dopo l’esito del ballottaggio la composizione del nuovo consiglio comunale

LECCE – Dopo il successo al ballottaggio di Adriana Poli Bortone, c’è più chiarezza sulla composizione del nuovo consiglio comunale di Lecce. Alla coalizione vincitrice, quella del centrodestra, va il premio di maggioranza e questo permette di ricostruire al meglio quella che sarà la formazione presente nell’assise che si insedierà dopo la proclamazione.

Naturalmente lo scranno più importante sarà occupato dalla neo sindaca Adriana Poli Bortone. Il centrodestra porta in consiglio per Fratelli d’Italia Roberto Giordano Anguilla, Andrea Pasquino, Oronzino Tramacere, Maria Luisa Greco; “Io Sud” sarà rappresentato da Gianpaolo Scorrano, Massimo Fragola, Tonia Erriquez; “Prima Lecce” porta nell’assise Bernardo Monticelli Cuggiò, Laura Calò, Carlo Mignone; Udc-Puglia Popolare presente con Andrea Guido e Gianmarco Pagliaro; per il Movimento Regione Salento eletti Giancarlo Capoccia e Gianmaria Greco; per Forza Italia Luciano Battista e Luca Russo; per Lecce Futura Luigi Quarta Colosso e Maurizio Botrugno; per la Lega eletto Severo Martini; per “Tutta Lecce” in consiglio siederà Sofia Lupo.

Sui banchi della minoranza con Carlo Salvemini, candidato sindaco sconfitto al ballottaggio, siederanno per il Pd Paolo Foresio, Sergio Signore, Antonio Rotundo e Loredana Di Cuonzo; per Lecce Città Pubblica le ex assessore Silvia Miglietta e Fabiana Cicirillo; per “Coscienza Civica” Christian Gnoni e Tony De Matteis; per “Avanti Lecce” Giovanni Occhineri; per “Noi per Lecce” Andrea Fiore; per “Sveglia Lecce” Marco De Matteis.

