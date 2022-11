Scuole a corto di personale Ata: ok alla mozione "salva lavoro"

LECCE – Approvata da tutti i capigruppo e votata all’unanimità dal Consiglio regionale la mozione che impegna presidente e giunta a farsi portavoce dei disagi di 361 lavoratori e lavoratrici della provincia di Lecce (ma sono oltre 2mila in tutta la Puglia). Questi ultimi attendono infatti una convocazione negli istituti scolastici come personale Ata: amministrativo, tecnico ed ausiliario.

La richiesta è stata presentata nei giorni scorsi dal consigliere del Partito Democratico Donato Metallo. In qualità di presidente della VI Commissione, aveva sollecitato Michele Emiliano e l’intera giunta a farsi portavoce del disagio presso il Governo e la Conferenza Stato-Regioni. Una richiesta che era partita da Cobas Scuola Lecce, i cui referenti sindacali erano nella mattinata di oggi presenti a Bari al fianco dei lavoratori.

“Porterò lo stesso tema nella Commissione Lavoro per perfezionare ogni possibile intervento sul territorio regionale”, ha promesso il consigliere Dem Metallo. “Abbiamo impegnato il presidente Emiliano e la Giunta a intervenire tempestivamente sul Governo affinché si possa colmare con le figure preposte le mancanze di personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui i nostri Istituti scolastici hanno tanto bisogno. Abbiamo chiesto che vengano trovate soluzioni strutturali, durature nel tempo. Ci sono servizi, come il servizio mensa, che in alcune scuole stentano a partire. Non possiamo fare finta di niente”, ha concluso.