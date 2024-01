Via libera unanime dei sindaci del Salento al bilancio di previsione della Provincia

LECCE – La prima assemblea dei sindaci del 2024 è stata aperta con un minuto di raccoglimento in memoria di Carlo Campeggio, consigliere comunale di Galatone, deceduto in seguito a infarto.

All’ordine del giorno c’era l’approvazione del “Parere sugli schemi del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2024-2026”. Il documento, che era stato già adottato in prima lettura il 28 dicembre dal Consiglio Provinciale, è passato all’unanimità.

“Devo dire con orgoglio che siamo una grande squadra di sindaci, riusciti in questi anni ad ottenere risultati importanti per le nostre comunità e per il Salento in generale. Le nostre comunità hanno sempre collaborato tra di loro e questo è un modello che abbiamo inaugurato e che sta portando i suoi frutti”, ha esordito il presidente Stefano Minerva, prima del voto finale dell’assemblea.

Per la prima volta dopo circa 20 anni il bilancio previsionale è stato approvato entro la scadenza prevista e senza la previsione di disavanzo da ripianare.

“Il bilancio dell’ente – ha rimarcato Minerva - è stato già approvato all’unanimità dal Consiglio provinciale e questo è un risultato di tutti noi perché, al di là delle questioni politiche, rappresentiamo tutti i cittadini e soprattutto le esigenze di buon governo. La cosa di cui siamo più fieri è che il nostro lavoro ci ha portati ad azzerare completamente il disavanzo. La riforma del 2015 aveva portato a un complessivo indebitamento dell’ente i cui piani di rientro erano previsti per il 2034. Con dieci anni di anticipo siamo riusciti a colmarlo e questo ci fa guardare con ancora più fiducia agli investimenti che dal 2024 possiamo fare”.

Il vicepresidente della Provincia Antonio Leo, delegato al Bilancio e al Personale, ha ringraziato il presidente Minerva “per aver voluto come priorità il risanamento con sacrifici importanti.: “Ora è il momento degli investimenti. Riparte da oggi un nuovo dialogo con i Comuni. Questa è la vostra casa”.

Il dirigente dei Servizi Finanziari, Pantaleo Isceri, ha illustrato i passaggi tecnici seguiti per tagliare il traguardo del risanamento e ha espresso la “soddisfazione tecnica di tutta la struttura della Provincia, dirigenti e dipendenti, che è riuscita a seguire gli indirizzi politici che hanno portato la Provincia di Lecce ad essere la migliore in Puglia, tra le prime del Sud, e non solo finanziariamente”.