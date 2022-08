Asili nido e scuole dell'infanzia: definite le graduatorie, fondi del Pnrr per circa 25 milioni di euro

LECCE - Tra i servizi attesi dalla cittadinanza, quelli per l'infanzia sono considerati tra i più urgenti. Buone notizie su questo fronte giungono da 17 comuni salentini grazie alle risorse garantite dal Pnrr per finanziare le graduatorie definite dal ministero dell'Istruzione nell'ambito del piano nazionale che sosterrà 2.190 interventi in tutto il Paese.

Partiamo da Lecce: in via San Massimiliano Kolbe, nel quartiere Kolbe-San Giovanni Battista, nei pressi dello stadio, un edificio di proprietà comunale rimasto incompiuto da molti anni, sarà finalmente completato con un finanziamento di 1.563mila euro, per accogliere 60 bambini da 0 a 3 anni, suddivisi in tre sezioni. L'importo è stato accordato dal ministero dell'Istruzione, sulla base di uno studio di fattibilità presentato a dicembre, nell'ambito del piano nazionale per gli asili.

Al momento sono quattro gli asili nido operativi, mentre un quinto - Angeli di Beslan - dovrebbe essere di prossima apertura. La struttura, che si trova su un lotto di 4mila metri quadrati, sara su due livelli: sale didattiche e ludiche, dedicate anche allo sviluppo delle attitudini psicomotorie, nei 900 metri quadrati del piano terra, mentre quello interrato ospiterà depositi, locali per il personale, servizi igienici. Pannelli fotovoltaici provvederanno a soddisfare il fabbisogno energetico, sarà realizzato il cappotto termico e ci saranno ulteriori interventi per ispessire muri e solai. Alberi ad alto e medio fusto troveranno dimora nell'area attorno, oltre a cespugli di essenze di macchia mediterranea. La vegetazione sarà irrigata con un sistema di raccolta, conservazione e distribuzione dell'acqua piovana.

“Un servizio fondamentale per le famiglie che vivono nel quartiere Kolbe e non solo – ha commentato il sindaco Carlo Salvemini –: realizzare asili nido pubblici significa mettersi al fianco dei giovani genitori, facilitandone la gestione dell’equilibrio tra tempo di vita e lavoro. Lecce ha una ampia offerta di strutture pubbliche e private convenzionate che offrono grazie al welfare regionale un servizio che considero essenziale. Il nuovo asilo nido sarà realizzato, a servizio di tutta la città, nel quartiere Kolbe, un quartiere che finora era sprovvisto di una offerta pubblica di asili nido, e andrà a potenziare ulteriormente il polo dei servizi di welfare che già vede attive, accanto alla struttura dove sorgerà l’asilo nido, la sede dell’Ambito territoriale sociale e gli uffici dei servizi sociali”.

Per Parabita il finanziamento più cospicuo

Per Parabita si registra il finanziamento più cospicuo: 2 milioni e 400mila euro per demolire l'immobile di via Berta e costruire un nuovo plesso scolastico con tre sezioni della scuola di infanzia, una sezione primavera e una di asilo nido. La struttura sarà dotata di punto cottura, locale mensa e laboratori per le attività scolastiche all'aperto e sarà energeticamente autosufficiente.

"Dagli anni '80 non si assisteva a Parabita alla realizzazione di una nuova realtà scolastica - ha dichiarato con soddisfazione il sindaco, Stefano Prete -. La scuola dell'infanzia di Via Berta aveva assoluto bisogno di questo intervento per ospitare i nostri bambini in una struttura sicura, moderna, ecologica. Un grazie particolare al lavoro dell'assessore ai Lavori Pubblici Elisa Seclì, al consigliere delegato alla Scuola Gaetano Panese, all'ufficio tecnico comunale e all'ufficio scuola, al progettista. È stato un grande lavoro di squadra".

Interventi di ammodernamento e riqualificazione sono previsti per la struttura scolastica di via Mozart, a Nardò, che già un tempo era adibita ad asilo nido ma che poi era risultata difforme rispetto alle sopravvenute norme di edilizia scolastica. Il relativo progetto è stato finanziato con 975mila euro. “Sono risorse importantissime – ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti – per riqualificare dal punto di vista funzionale e per mettere in sicurezza un immobile che, nuove norme di edilizia scolastica alla mano, non potrebbe più ospitare una scuola. Ancora una volta l’amministrazione comunale, dal livello politico a quello tecnico, è stata brava a evidenziare le priorità, progettare e aggredire i finanziamenti cruciali del Pnrr. E quelli destinati alle scuole hanno un’importanza incalcolabile per il presente e il futuro di Nardò”.

“C’è anche Nardò – ha aggiunto l’assessora all’Istruzione, Giulia Puglia – tra i beneficiari del grande piano da 4,6 miliardi di euro per l’istruzione della fascia 0-6 anni e siamo molto contenti di avere tra le mani le risorse per dare nuova vita all’asilo nido di via Mozart. Un immobile che deve essere necessariamente adeguato alle nuove norme su spazi, sicurezza ed efficientamento. Un’altra giornata bellissima per l’edilizia scolastica cittadina e un’altra scuola, l’ennesima, che finisce nell’elenco dei cantieri. Una rivoluzione totale per le scuole della città”.

A Surbo, invece, nel quartiere di Giorgilorio, sorgerà una struttura nuova destinata ad asilo. Il finanziamento in questo caso è di 1 milione e 500mila euro: “Intercettare i fondi del Pnrr è per noi, infatti, un obiettivo di fondamentale importanza, ma niente sarebbe possibile senza lo spirito di abnegazione degli uffici e il loro lavoro - ha spiegato la vice sindaco, Martina Gentile -. Il progetto si inserisce in un'area interessata dalla costruzione, poco distante, di una scuola primaria e sarà utile a rispondere alle esigenze dei genitori e dei bambini nella fascia 0-3 anni. Il territorio di Surbo presenta, infatti, un solo asilo comunale e poter allargare la platea delle famiglie beneficiarie di questo servizio è senza dubbio un'ottima notizia. Come assessore con delega ai Lavori Pubblici sapere che ogni sforzo fin qui profuso consentirà di contribuire al potenziamento dei servizi sul territorio mi riempie di gioia".

L'elenco completo

Soave Alemanno, deputata eletta nel M5S ma di recente passata a Italia Viva perché in disaccordo con la scelta dei pentastellati di non votare la fiducia al governo Draghi, ha comunicato l'elenco completo dei finanziamenti: ne fanno parte Carpignano Salentino con 1 milione e 330mila euro; Melissano con 2 milioni e 112mila euro; Supersano e Galatone con circa 2 milioni; Poggiardo con 1 milione e mezzo; Diso con 1 milione e 165mila euro; Taurisano con 1 milione e 240mila euro, Specchia con 1 milione e 600mila euro; Calimera e Aradeo con circa 1 milione e 800mila euro; Scorrano con poco meno di 1 milione di euro; Tuglie e Sannicola con poco meno di 600mila euro.