Ospedale sud Salento: audizione in Regione, Asl preme sui tempi di validazione del progetto

LECCE – Asl di Lecce preme sul progetto dell’ospedale del sud Salento. Nel corso dell’audizione all’interno della prima Commissione consiliare permanente “Programmazione, bilancio, finanze e tributi” del Consiglio regionale, convocata nella mattinata di oggi, l’ufficio del Rup del progetto (il responsabile unico del procedimento) ha relazionato sullo stato di avanzamento della progettazione definitiva del nuovo presidio sanitario.

L’Azienda sanitaria locale si è adoperata, contando sulla collaborazione di Anas, per superare le criticità correlate all’ampliamento della strada statale 275. Inoltre, per accelerare i tempi per la validazione del progetto, adempimento indispensabile per l’approvazione, è stata coinvolta l’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio della Regione Puglia.

Il progetto potrà essere quindi sottoposto a verifiche intermedie e potranno essere recepite in tempo reale tutte le osservazioni che l’Organismo di validazione deciderà di esprimere. Il 75 per cento del progetto è stato completato e contiene i calcoli strutturali che verranno sottoposti a validazione prima che il progetto sia ultimato, proprio in un’ottica di accelerazione dei tempi. Si stima che il restante 25 per cento verrà completato entro 30 giorni dalla definizione dei protocolli, fanno sapere da via Miglietta.

“Siamo al lavoro per redigere un cronoprogramma realistico delle attività necessarie, per disporre di un progetto definitivo approvato e validato, idoneo per essere posto a base di gara dei lavori - ha commentato il direttore generale Stefano Rossi - contiamo sulla cooperazione tra amministrazioni e istituzioni a incominciare dai Comuni coinvolti, che ringrazio, per non perdere un solo giorno utile”.