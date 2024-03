Cantieri in città: lavori per riqualificazione, fibra ottica e ripavimentazione

SALICE SALENTINO - Installazione fibra, pavimentazione centro storico, restyling Palazzo di Città: a Salice Salentino sono in corso da tempo lavori di diversa natura, tesi a migliorare il volto del paese.

Nello specifico sono aperti i cantieri per i lavori di installazione della fibra ottica, iniziati da tempo e che saranno completati nel giro di un mese. Subito dopo l’amministrazione incontrerà i responsabili tecnici al fine di pianificare e cadenzare gli interventi di ripristino del manto stradale nei tratti interessati.

Sono in corso inoltre importanti lavori per il miglioramento, il restyling, la messa in sicurezza dell'antico Municipio che hanno una calendarizzazione più lunga, ma restituiranno ai salicesi un Palazzo di Città nuovo, sicuro e dotato di ogni comfort. Continuano inoltre i lavori per la ripavimentazione del centro storico sull’antica via Umberto I e dintorni.

“Ci rendiamo conto – afferma il sindaco Mimino Leuzzi - dei disagi soprattutto in termini di viabilità, che aumentano peraltro in questo periodo, in cui molti salicesi fuori sede, raggiungono il paese in occasione delle festività. Ringrazio tutti i cittadini, i residenti e chi viene da fuori, per la pazienza e la collaborazione e ringrazio gli agenti del locale comando di polizia impegnati a gestire al meglio la viabilità stessa. Nessun risultato di qualità si raggiunge senza difficoltà e senza la collaborazione di tutti”.

