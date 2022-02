"Candidare due edifici incompiuti nei progetti Pnrr". Cobas Scuola sollecita Comune di Lecce

LECCE – Recuperare con urgenza l’edificio adiacente all’istituto scolastico “Ciardo Pellegrino” e terminare la palestra grazie ai fondi in arrivo. Lo chiedono Giovanni Seclì e Mina Matteo di Cobas Scuola in una lettera indirizzata al sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, inviata per conoscenza anche al prefetto e al presidente della Provincia. La proposta è quella di sollecitare all’utilizzo dei fondi del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) per completare la struttura di via vecchia Copertino in fase di degrado e ultimare i lavori della struttura sportiva destinata all'educazione motoria degli studenti.

“Molti progetti comunali, candidati a beneficiare dei fondi Pnrr, sono afferenti l’edilizia scolastica. Il Comune di Lecce finora propone solo alcuni interventi secondari (soprattutto mense) riservandosi di candidarne altri, ad ora in fase di selezione, scrivono da Cobas Scuola. “Tra questi non può mancare il completamento del grande edificio, ancora dopo vent’anni allo stato di scheletro di calcestruzzo, adiacente e gemello di quello che ospita l’istituto Ciardo Pellegrino e la palestra di quest’ultimo. Una situazione scandalosa, frutto del contenzioso burocratico (tra Provincia e Comune di Lecce) protrattosi per due decenni, ma vissuto nell’indifferenza generale, senza che entrambi gli enti addivenissero ad un accordo risolutivo; né vi è stato un intervento che lo agevolasse da parte di altre istituzioni (es. Prefettura e Regione); ignorate le reiterate sollecitazioni da parte del nostro sindacato”, proseguono.

Lo scorso 22 ottobre, la Provincia di Lecce aveva risposto alle sollecitazioni del sindacato, puntualizzando ai aver trasferito al Comune di Lecce a proprietà solo del nuovo edificio completato, da circa 15 anni la nuova sede del Ciardo Pellegrino. Alla sollecitazione della Provincia nel 2017, affinché almeno la proprietà della palestra - incompiuta, pur essendo all’interno dell’edificio completato- fosse ad essa trasferita, non vi sarebbe stato da parte di Palazzo Carafa però nessuna risposta. “Neppure all’ultima richiesta da parte della Provincia, il 14 ottobre 2021 (successiva all’ultimo richiamo dei Cobas) risulta – per quanto ci è noto- alcun riscontro del Comune di Lecce”, scrivono i due referenti. Chiedono e sollecitano pertanto il Comune di Lecce, che da quanto affermato dalla Provincia risulterebbe il titolare degli immobili, a inserire i due edifici incompiuti nei progetti candidati a beneficiare dei fondi del Pnrr, per una migliore gestione di beni del patrimonio pubblico.