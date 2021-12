Da Arca Sud al Comune 1,2 milioni di euro per il diritto di superficie di 97 alloggi

LECCE - Arca Sud, articolazione dell'ex Istituto Autonomo Case Popolari, è pronta a versare nelle casse di Palazzo Carafa la somma di un milione e 260 mila euro. Nel consiglio comunale del 19 novembre, infatti, è stato approvato lo schema di convenzione per la concessione del diritto di superficie di 97 alloggi realizzati negli anni '90 nel quartiere Stadio su suoli di proprietà comunale.

Regione Puglia, Comune e Arca hanno rivalutato gli importi dovuti arrivando a determinare quella somma a titolo di maggiori oneri di acquisizione dei suoli interessati. Dopo la stipula definitiva del trasferimento l'importo sarà accreditato sul conto della tesoreria.

“Si tratta di una boccata di ossigeno per le casse comunali, che ci consente di finanziare importanti spese di investimento, con la quale si conclude una vicenda che ha inizio negli anni ’70 che oggi giunge finalmente a compimento – ha dichiarato il sindaco Carlo Salvemini –. Ringrazio la Regione Puglia e Arca Sud Salento per la collaborazione, che si inscrive in un contesto di fattiva e propositiva azione nell’interesse dei cittadini leccesi”.

“Con la sottoscrizione della Convenzione e la concessione formale dei suoli Arca Sud potrà inserire i fabbricati tra quelli da ristrutturare con i bonus fiscali e valutare la vendita degli alloggi ai legittimi assegnatari – ha commentato il presidente di Arca Sud Alberto Chiriacò – siamo lieti di esser giunti alla conclusione di questo percorso, ringrazio la Regione Puglia, il Comune di Lecce e gli uffici di Arca Sud per il lavoro congiunto che ha consentito di raggiungere il risultato”.