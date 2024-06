Elezioni europee e comunali: urne chiuse alle 23, a Lecce ha votato il 27 per cento degli elettori

LECCE – Si sono chiuse alle 23 di questo sabato le urne anche in provincia di Lecce nel primo giorno utile per esprimere il voto per il rinnovo dei componenti del Parlamento Europeo e in 29 comuni, compreso il capoluogo, per l’indicazione del nuovo sindaco e le preferenze per i candidati al consiglio comunale.

Per quanto concerne il dato complessivo della provincia di Lecce, la percentuale dei votanti per le Europee nelle 821 sezioni, nelle prime otto ore di apertura dei seggi (si votava dalle 15 alle 23), è stata del 14,84 per cento. A Lecce città il dato delle 102 sezioni si è assestato al 27,57 percento per le consultazioni europee e al 26,79 per cento per le amministrative.

L’effetto traino per le europee, nei Comuni dove si vota anche per le amministrative, si farà sentire in particolare nella giornata di domenica, con i seggi aperti dalle 7 alle 23. La maggiore affluenza di questo sabato si è registrata a Castri di Lecce, dove si vota anche per le comunali (la percentuale in questo caso è del 36,41 per cento), con il 37,21 per cento dei votanti che si è già recato nelle tre sezioni per esprimere la propria preferenza in chiave europea. Mentre i meno partecipativi, almeno sino ad ora, sono stati gli elettori di Alliste: solo il 3,07 percento degli aventi diritto si è già recato alle urne.

Il dato medio di affluenza nelle 242 sezioni per le amministrative nei 29 Comuni della provincia di Lecce, alle 23 di sabato, è pari al 27,39 per cento. A Copertino, l'altro comune oltre a Lecce con più di 15mila abitanti, l'affluenza è stata del 26,31 per le comunali e del 29,16 per le europee. (Consulta qui i dati ufficiali). A Novoli ha votato per le europee il 33,25 percento degli aventi diritto e il 31,26 per le comunali.

