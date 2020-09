Emiliano a Lecce per la candidatura dell'imprenditrice Montefrancesco

LECCE – Il presidente della Regione e aspirante alla riconferma nella tornata elettorale del 20 e 21 settembre è stato a Lecce per partecipare alla presentazione della candidatura di Chiara Montefrancesco, presso l’azienda di famiglia di torrefazione del caffè che vanta 70 anni di storia.

Imprenditrice, fa parte della lista “Emiliano Sindaco di Puglia”: “Il primo punto del mio programma è lavorare in un’ottica di integrazione dei territori, mettendo in correlazione le province di Lecce, Brindisi e Taranto, a sostegno del tessuto produttivo imprenditoriale. La Puglia è costituita da piccole e medie imprese, il tessuto più profondo del nostro territorio. Bisogna puntare sugli investimenti e migliorare la produttività, ma non basta. Ecco perché bisogna implementare la logistica, mettendo in connessione il porto di Taranto, quello di Brindisi e lo scalo di Surbo, creando una piattaforma logistica che colleghi tutto il Salento con le aree industriali, gli interporti e le ferrovie: solo così si potrebbe pensare a una crescita vera del territorio. Tutte le imprese hanno le stesse esigenze: il trasporto delle merci”.

La candidata del centrosinistra ha rimarcato l’importanza della creazione di una unica zona economia speciale (Zes) per la Puglia, con agevolazioni fiscali, la semplificazione per l’accesso al credito e l’immissione di liquidità per tenere in piedi – nei tempi incerti della pandemia – le piccole attività commerciali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Emiliano ha ringraziato l’imprenditrice di Valentino Caffè per la disponibilità offerta: “Grazia Chiara, perché stai mettendo a servizio le tue competenze in un momento importante per la Regione e per il Salento: sono 15 anni che quest’ultimo, da meta marginale è diventata meta imperdibile del turismo internazionale. Nel nostro obiettivo di Green New Deal, la decarbonizzazione darà la possibilità di liberare 3 moli su 5 del porto di Taranto, favorendo il deposito delle merci. Chiara ha una visione che è indispensabile per il nostro governo, perché è necessario che a Bari si ragioni con la testa dell'Europa. Mi auguro che la tua capacità possa essere impegnata nel governo della Regione: voglio che tu sia al mio fianco. Serve la tua generazione per passare il testimone e completare ciò abbiamo iniziato”.