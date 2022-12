TAVIANO – Due milioni e mezzo per la ristrutturazione della scuola media: è stato approvato e finanziato con fondi Pnrr da parte del ministero dell’Istruzione, per un importo di 2.559.488,00 euro il progetto dell’amministrazione comunale di completa ristrutturazione della scuola media “A. De Blasi”. L’assessore all’edilizia scolastica, Marco Stefano, parla di un “risultato storico” e rimarca il dato secondo cui “ancora una volta i nostri progetti vengono premiati”.

“Siamo già impegnati – aggiunge -, in questi mesi, a ristrutturare tutti gli altri plessi scolastici; tutti progetti che abbiamo elaborato e che sono stati approvati e finanziati dalla Regione Puglia o dal Ministero. Non sono risorse che piovono dall'alto, perché per partecipare ai bandi bisogna avere la capacità di elaborare progetti. Queste risorse dunque sono il frutto di tanto lavoro, di un'attività di studio e di progettazione”.

Sulla stessa linea di pensiero il consigliere con delega ai lavori pubblici, Gianni Fonseca: “Un altro risultato, in termini di fatti concreti, del nostro impegno. Tutti i cantieri di cui attualmente pullula la città di Taviano e la Marina di Mancaversa, sono tutti frutto del nostro lavoro e della nostra vision di uno sviluppo che passa attraverso le tante opere pubbliche che stiamo realizzando e che ai nostri concittadini daranno molto in termini di servizi, di comfort, di sicurezza e di un nuovo aspetto ed assetto urbanistico”.

Il primo cittadino Giuseppe Tanisi aggiunge: “Questo ulteriore risultato, che ancora una volta certifica la serietà e la qualità della nostra azione amministrativa, è un altro tassello di un progetto più vasto di rilancio e di sviluppo della nostra cittadina. Taviano rinasce, attraverso la nostra rivoluzione gentile, e nella concretezza dei fatti e dei risultati finora raggiunti”.