Donne vittima di violenza: finanziato progetto per la casa rifugio

LECCE - Il progetto di casa rifugio per donne vittima di violenza presentato dal Comune di Lecce nell'ambito di un bando del Pnrr per la valorizzazione dei beni confiscati è stato ammesso a finanziamento per l'intera somma richiesta, pari a 390mila euro.

Si chiama "Ricomincio da me – Dal bene confiscato alla Casa Rifugio per donne vittime di violenza" ed è frutto della collaborazione tra i settori Welfare, Lavori Pubblici e Patrimonio dell'amministrazione comunale: prevede il recupero e la riqualificazione di una grande abitazione che era nella disponibilità della criminalità organizzata e che sarà convertito in casa rifugio (di secondo livello) per migliorare la rete locale dei servizi di protezione delle vittime di violenza, che è in via di costituzione e che intende favorire l'avvio di percorsi di semi autonomia abitativa.

L'iniziativa vuole rispondere all'esigenza che si crea quando non è possibile, per la donna coinvolta, rientrare nella propria casa dopo aver fatto una denuncia o dopo le dimissioni da una casa rifugio di primo livello. Nella nuova struttura le donne, prese in carico dai servizi sociali, potranno recuperare spazi fondamentali per la propria autodeterminazione.

Il progetto è stato presentato secondo le previsioni dell'asse “protezione e sostegno” del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del Piano integrato di interventi per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere, adottato dalla Regione Puglia: nella casa rifugio troveranno dimora fino a sei donne maggiorenni, con o senza figli o figlie, italiane e straniere, che subiscono violenza..

“La notizia di questo finanziamento – ha commentato l'assessora al Welfare Silvia Miglietta – è molto importante perchè potenzia e qualifica il sistema complessivo dei servizi preposti alla protezione, al sostegno e all'accompagnamento delle donne che hanno subito violenza e dei loro figli che hanno assistito alle violenza o subito anch'essi forme di maltrattamento. In città abbiamo già un centro antiviolenza e una casa rifugio di primo livello. Questo finanziamento ci permette di poter mettere in campo ulteriori interventi a favore dell'empowerment e dell'autonomia delle donne vittime di violenza. Ringrazio i miei colleghi assessori Marco Nuzzaci e Rita Miglietta e i rispettivi settori per il lavoro di squadra che ci ha portati a questo risultato”.