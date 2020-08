Fitto sollecita un commissario: "Emiliano e Lopalco in confusione"

LECCE – Secondo il candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia, Raffaele Fitto, è necessario che il governo nomini un commissario per la gestione dell’emergenza sanitaria. Il motivo? “Il duo Emiliano-Lopalco ormai è totalmente in confusione e non ha più la lucidità necessaria per mettere in atto tutti i provvedimenti conseguenti per salvaguardare la salute dei pugliesi” tuona l’eurodeputato magliese.

La critica principale riguarda i tempi previsti per il tampone obbligatorio ai residenti in Puglia che rientrano da alcuni Paesi del bacino del Mediterraneo dove si segnala un numero di casi di Covid-19 giudicato preoccupante. Già nei giorni scorsi questa testata aveva rimarcato la divergenza tra i termini fissati dall’ordinanza regionale (non prima di 72 ore dal rientro) e quelli stabiliti nel provvedimento ministeriale (entro 48 ore) oltre che una “copertura” geografica differente (nel documento del ministro è citata anche la Croazia, oltre a Malta, Spagna e Grecia). Le due ordinanze sono state quasi contestuali: prima quella pugliese e poi quella nazionale voluta per uniformare la linea delle Regioni (anche Emilia Romagna, Sicilia, e Campania avevano preso iniziative simili).

“In queste ore – commenta Fitto - ci sono pugliesi in arrivo da Malta-Grecia-Spagna (ma anche Croazia, Paese non previsto dall’ordinanza pugliese, ma da quella nazionale sì) che non sanno se rispettare l’ordinanza del ministro Speranza, ovvero tamponi entro 48 ore dall’arrivo, o quella della Regione Puglia (scientificamente ispirata da Lopalco) che, al contrario prevede tamponi dopo 72 ore dall’arrivo… 72 ore che diventano anche 7-10 giorni perché il sistema non è in grado di soddisfare le migliaia di richieste. Nel frattempo, sono costretti a restare a casa ‘sequestrati’ dalla Regione oppure uscire e diventare ‘mine vaganti’ se dovessero poi risultare positivi. Tutto questo non si sta verificando nelle altre regioni, dove sono state allestite postazioni sanitarie in aeroporto e nei porti per controllare chi arriva. In Puglia nulla di tutto questo”.

In realtà, lo dimostrano le cronache, le difficoltà sono comuni a diverse regioni, come la Lombardia. In ogni caso, però, è bene ricordare che chiunque faccia rientro da quei quattro Paesi è tenuto a rispettare l’isolamento fiduciario fino all’esito (negativo) del tampone: contravvenire a questa indicazione e quindi, come ritiene Fitto, rischiare di divenire una “mina vagante”, significa violare una disposizione ed esporsi a sanzioni fino alla denuncia penale oltre che mettere a repentaglio la salute altrui.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per chi risiede in provincia di Lecce: queste sono le indicazioni della As (leggi qui) che annovera anche la Croazia tra i Paesi di provenienza interessati dall'ambito dell'ordinanza.