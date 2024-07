Nella nuova giunta deleghe non tradizionali alle donne. “Come nel 1998, corsi di formazione per amministratori”

LECCE – A tre donne andranno le deleghe “non tradizionali” perchè la parità sarà "raggiunta quando riusciremo ad abolire le quote rosa". E poi l’ascolto della minoranza. Sono alcune delle novità della nuova giunta che, in serata, si è insediata a Palazzo Carafa. La squadra del municipio leccese è stata presentata dalla sindaca, Adriana Poli Bortone, che ha tenuto per sé Bilancio e programmazione economica, Cultura, Valorizzazione del patrimonio culturale, Spettacoli ed eventi, Programmazione strategica e comunitaria, Pnrr e Cis (Contratti istituzionali di sviluppo).

E nell’attesa di ufficializzare l’agenda politica, lancia quelle che saranno gli altri propositi della squadra. Apertura alla minoranza, per cominciare, “perché noi che abbiamo subito l’assenza di dialogo, ci auguriamo non accada più”, ha annunciato la numero uno a Palazzo Carafa. “Intendo governare per i prossimi cinque anni e ho necessità di accelerare, ho sollecitato tutti ad agire con tempestività e rapidità”, ha aggiunto. Nella riunione che ha tenuto con gli assessori, i dipendenti comunali e i dirigenti, ha inoltre fatto sapere di aver spronato tutti alla “competitività”. “Come nel 1998, ho previsto dei corsi di formazione per tutti coloro che lavoreranno a Palazzo Carafa. “Dopo un anno, il tagliando: vedremo che cosa non funziona”.

Tra le priorità dei prossimi giorni, è stato detto nel municipio leccese, non soltanto la mobilità e i trasporti, ma anche la questione dei servizi sociali e il Pug, per il quale sarà convocato un gruppo di esperti. Nell’agenda dell’immediato futuro poi l’accelerata sui cantieri aperti, l’ascolto dei vari garanti e l’inclusione degli organi come le consulte e i comitati di quartiere: “garantiremo i diritti delle minoranze”, ha proseguito la sindaca.

Pur non avendogli affidato alcun assessorato, Adriana Poli Bortone sarà affiancata dall’ex assessore comunale di Galatina, Ugo Lisi, nelle attività di consulenza. Il vicesindaco sarà Roberto Giordano Anguilla, al quale sono state affidate le seguenti deleghe: Lavori pubblici, Edilizia abitativa ed edilizia sportiva, Manutenzione strade, rete idrica e fognante e pubblica illuminazione. A Maria Gabriella Margiotta vanno invece Sviluppo economico, Attività produttive, artigianali e commerciali, Rapporti con consorzio Asi, Agricoltura, Politiche giovanili, Quartieri e organismi di partecipazione. A un’altra esponente donna della giunta, Maria Luisa Greco, andranno invece le deleghe a Tributi, Contenzioso, Trasparenza, Legalità, Innovazione tecnologica e Agenda digitale. Numerosi i settori che faranno inoltre capo a Giancarlo Capoccia: Mobilità, Trasporti, Polizia locale, Sicurezza urbana, Protezione civile, Decoro urbano, Turismo, Cooperazione internazionale e Sport. Pubblica istruzione ed edilizia scolastica passano nelle mani di Luciano Battista, mentre a Severo Martini quelle di Ambiente, Politiche energetiche, Igiene e Verde pubblico. A Giampaolo Scorrano, l’unico assente al momento della presentazione, i settori riservati sono quelli delle Politiche urbanistiche, Programmi di rigenerazione urbana, Parco naturale regionale “Bosco e paludi di Rauccio”, Valorizzazione del patrimonio pubblico. Ad Andrea Guido il Welfare, la Coesione sociale, Politiche di genere, Politiche della famiglia, Educazione alimentare, Peba, Accoglienza, Integrazione, Accessibilità, Politiche del lavoro, Pari opportunità, Diritti civili, Tutela degli animali. A Laura Calò, infine, le deleghe agli Affari generali, Organizzazione amministrativa, Servizi demografici ed elettorali, Servizi cimiteriali. Già a partire dalla giornata di domani, la giunta si riunirà: sebbene non sia stato ancora formalizzato l’ordine del giorno, la priorità sembrerebbe essere quella della mobilità e dei trasporti.

