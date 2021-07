Social housing nell'ex "Galateo" e 60 nuovi alloggi Erp: c'è l'ok del ministero

LECCE – La rigenerazione dell’ex “Galateo” nel quartiere Leuca, con un progetto di social housing, e la creazione di 60 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica ed infrastrutture sociali nel rione Santa Rosa, in via Flumendosa, hanno ottenuto l’ok dal ministero per le Infrastrutture e la mobilità sostenibile: saranno stanziati 30 milioni di euro (15 ciascuno) nell’ambito del Programma nazionale della qualità dell’abitare (PinQua). Ad annunciarlo è l’amministrazione comunale che punta molto su entrambi i fronti per fornire una risposta sul fabbisogno di casa a Lecce.

“È una grande soddisfazione che ripaga la capacità di visione, la tenacia e l’abnegazione di quanti in questi due anni hanno lavorato tanto, superando ostacoli, fatiche, affanni, per giungere ad un risultato che premia la città e la nostra regione, impegnate fianco a fianco in un intelligente lavoro di squadra”, dichiara il sindaco Carlo Salvemini.

“Con questi progetti - aggiunge - la nostra città potrà rispondere più efficacemente alla domanda di casa che i leccesi esprimono, andando a intercettare con un’offerta innovativa bisogni diversi e differenziati: dalle giovani coppie, agli anziani, agli studenti, ai nuclei familiari in difficoltà, garantendo, al contempo, il potenziamento delle infrastrutture di comunità che generano relazioni e riqualificano lo spazio pubblico. Perché abitare un quartiere non significa solo avere un tetto sulla testa - conclude il sindaco -, ma anche essere inseriti in un tessuto di relazioni di vicinanza, solidarietà, amicizia e appartenenza comune. Oggi è una bella giornata per Lecce”.

Il progetto di rigenerazione dell’ex Galateo, nel quartiere Leuca, selezionato attraverso un concorso internazionale, prevede la realizzazione di 70 alloggi diversificati tra social housing per giovani coppie, anziani, famiglie monogenitoriali e alloggi per studenti, spazi comuni, cucine e lavanderia, biblioteca, aule studio, asilo nido, palestra e ambulatorio medico, spazi multifunzionali, per il commercio di prossimità e per laboratori artigianali, spazi per associazioni e start up, oltre alla terrazza di uso pubblico.

L’immobile storico, realizzato tra il 1932 e il 1934 dall’Impresa Nervi e Nebbiosi, è da decenni ormai in stato di abbandono totale. Di recente alle spalle è stato inaugurato un nuovo parco, sfruttando l’ampio giardino. Ora dovrà essere proprio lo stabile a trovare una nuova vita e un utilizzo differente. Un edificio che si sviluppa su una superficie coperta lorda di 12.080 metri quadrati e 3.790 metri quadrati di terrazze e conta una superficie scoperta di pertinenza di circa 30mila (qui i dettagli sul progetto, qui, invece, sul percorso di rigenerazione).

Per la candidatura al bando PinQua del progetto vincitore (redatto da Archistart Studio in collaborazione col gruppo Alcotec), Regione Puglia, Comune di Lecce, Puglia valore immobiliare e Arca Sud Salento avevano sottoscritto un protocollo d’intesa a marzo, subito dopo la conclusione della fase di selezione internazionale, che ha visto protagonisti anche la Soprintendenza di archeologia belle arti e paesaggio Brindisi, Lecce e Taranto e l’Ordine degli architetti di Lecce. Votato al social housing, il progetto è stato selezionato tra più di 90 proposte esaminate da una giuria internazionale presieduta da Alain Croset.

Non meno importante è l’altro progetto, quello dei nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica a Santa Rosa, condiviso dagli assessorati ai Lavori pubblici, Politiche urbanistiche e welfare del Comune di Lecce. Saranno realizzati su due lotti, i nuovi condomini ospiteranno rispettivamente 36 e 24 nuovi alloggi Erp in via Flumendosa e infrastrutture sociali.

Previste, infatti, la ristrutturazione del campo da bocce, la costruzione di due “social hub” a servizio delle relazioni di comunità e la costruzione di un’area verde attrezzata con parco giochi, area fitness, campo da paddle, campo da calcetto, campo da basket, un hockey su campo e uno skatepark. I fondi consentiranno anche la riqualificazione dell’area mercatale di Santa Rosa, con la realizzazione di spazi esterni fruibili anche nelle ore serali.