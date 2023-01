Valentina Fragassi riconfermata alla guida della Cgil di Lecce

LECCE – Valentina Fragassi è stata confermata alla guida della Cgil Lecce. L’annuncio arriva direttamente tramite una nota del sindacato. Che aggiunge: la segretaria generale è stata eletta dall’assemblea generale, espressione del voto dei 92 delegati del XIX Congresso provinciale del sindacato territoriale, riunitosi oggi nell’hotel Leone di Messapia. L’elezione è avvenuta alla presenza del segretario generale della Cgil Puglia, Pino Gesmundo.

L’assemblea ha anche eletto la segreteria confederale, ossia la squadra che accompagnerà Fragassi nei prossimi anni. Registrato il saluto del segretario organizzativo uscente, Simone Longo (che ha assunto un incarico nazionale all’interno della Funzione pubblica), sono stati eletti Tommaso Moscara, confermato nel ruolo di segretario confederale, e Simona Cancelli, che temporaneamente conserverà anche il ruolo di segretaria generale della Fillea provinciale.

Leccese, 47 anni, Fragassi è stata eletta per la prima volta segretaria generale della Cgil Lecce il 4 luglio 2016, per poi essere confermata dal XVIII Congresso provinciale del 2018. Per otto anni, dal 2007 al 2015, è stata segretaria generale della Filcams Cgil Lecce, la categoria che tutela i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi: quando venne eletta, a 32 anni, risultò uno dei quadri dirigenti più giovani a livello nazionale. Iniziò a collaborare con la Cgil nel 1999.

Nella sua relazione ha tracciato un bilancio dell’attività sindacale svolta in anni difficili, come quelli caratterizzati prima dalla pandemia e poi dalla guerra in Ucraina. “Grazie agli operatori del patronato Inca e del Caaf, ai compagni delle Camere del lavoro e delle categorie, siamo riusciti a garantire la tenuta sociale del territorio, offrendo assistenza continua nonostante il Covid”, ha detto in mattinata davanti a delegati, iscritti e ospiti. Erano presenti, tra gli altri, il sindaco Carlo Salvemini, il presidente della Provincia Stefano Minerva, gli assessori regionali Alessandro Delli Noci, Anna Grazia Maraschio, Rocco Palese, il rettore dell’Università del Salento Fabio Pollice, i rappresentanti di Camera di commercio, Confindustria, Cisl, Uil, Ugl, Arca Sud Salento e delle associazioni Anpi, Arci, Link e Udu.

La discussione congressuale si è sviluppata intorno al titolo del consesso: “Il lavoro crea il futuro per tessere insieme il cambiamento”. Nella relazione infatti è stato continuo il riferimento all’identità e al suo simbolo, ossia la tessera (è stata anche allestita una mostra che ha esibito le tessere storiche del sindacato), ma anche alla necessità di tessere una tela di relazioni capace di tenere insieme le diverse generazioni e di governare il cambiamento in atto, ossia le transizioni ecologica, digitale, tecnologica e ambientale.

Attenzione è stata posta, in generale, alla parità di genere, tengono a sottolineare da Cgil, al punto che su tredici cariche da segretario generale (tra categorie e confederazione) otto sono occupate da donne: Valentina Fragassi (Cgil), Simona Cancelli (Fillea), Monica Accogli (Flai), Rosa Savoia (Flc), Fiorella Fischetti (Fp), Sabina Tondo (Nidil), Monia Rosato (Slc), Fernanda Cosi (Spi). A questo gruppo dirigente si aggiunge poi la direttrice del Patronato Inca, Maria Elvira De Pascali.