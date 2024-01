Linea comune di quattro movimenti di area riformista: in campo con Salvemini

LECCE – Un primo blocco di movimenti dell’area riformista si schiera con il sindaco di Lecce, Carlo Salvemini, in vista della campagna elettorale che lo vedrà ai blocchi di partenza per proseguire nell’esperienza di governo della città.

Italia Viva, Per La Puglia, +Europa e Centro Democratico fanno quadrato attorno al primo cittadino con l’obiettivo di andare oltre una convergenza a scadenza. In una nota congiunta i responsabili dei soggetti politici in questione, rispettivamente Massimo Toma, Gabriele Torricelli, Claudia Stomeo e Andrea Salvati, hanno spiegato l’adozione di una linea comune.

“Si tratta di una scelta di campo coraggiosa e definitiva che avvia un dialogo aperto alle liste civiche e a tutte le sensibilità riformiste e progressiste del territorio per unire le forze in vista delle imminenti elezioni amministrative di Lecce del 2024, a sostegno di Carlo Salvemini, per rappresentare una nuova visione politica per la città. Obiettivo è di andare oltre all'alleanza elettorale, per costruire una proposta politica che porti Lecce ad essere faro nel Mediterraneo, capace di attrarre energia, talenti e investimenti, e di essere modello di una politica realista, coerente e sincera che mette al centro la persona, la comunità e l'ambiente”.

La proposta di impegno attivo dei quattro movimenti vuole essere inclusiva: “Con uno sguardo rivolto con fiducia verso il domani, invitiamo le liste civiche e tutti i cittadini a partecipare a questo percorso di rinnovamento. Insieme, con passione e con la forza delle nostre idee, possiamo costruire la Lecce che sogniamo”.