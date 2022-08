Anche la lista di De Magistris in campo: i candidati per Unione Popolare

LECCE - Si è conclusa con esito positivo anche in Puglia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste di Unione Popolare, la compagine politica legata a Luigi De Magistris, già sindaco di Napoli. che ha presentato il simbolo della coalizione politica e sociale e confermato i suoi candidati per Camera e Senato. Un'organizzazione che avrebbe dovuto prendere forma in un anno e che è riuscita a bruciare le tappe e vincere la prima partita, quella della candidatura, in poche settimane.

“Ce l’abbiamo fatta. Unione Popolare sarà presente sulle schede elettorali del 25 settembre in tutte le circoscrizioni d’Italia” recita una nota della compagine politica, “una pessima legge elettorale, ulteriormente peggiorata dagli emendamenti parlamentari più recenti, ha di fatto costretto solo noi a raccogliere le firme necessarie per la candidatura della lista. Noi lo abbiamo fatto e abbiamo raccolto quasi il doppio delle firme richieste, sull’intero territorio nazionale. Nel nostro collegio, comprendente Lecce e Brindisi, servivano 750 firme per presentare Unione Popolare alle prossime elezioni. Ne abbiamo raccolte più di 1.400. Tutto in meno di dieci giorni e in pieno agosto”.

Nell’ambito della Circoscrizione 21 della Puglia per la Camera, nel collegio plurinominale Brindisi-Lecce con il capolista Fabio De Nardis, sono inserite anche le candidature di Marianna Lentini, Alessandro Daversa e Juliette Franco. Sempre Marianna Lentini è in corsa nel collegio uninominale di Lecce, mentre in quello di Galatina la candidata è Lucia Antonucci.

Nell’ambito della Circoscrizione 16 della Puglia per il Senato, il collegio plurinominale vede capolista Angelo Leo, e le altre candidature scelte sono quelle di Elena Incoronata Pallara, Michele Ladisia e Patrizia Angela Romana Carlucci. Nel collegio uninominale di Lecce è candidato Duilio Cosimo Romanello.

“Abbiamo fatto il tutto attivando fin da subito una raccolta firme che non fosse solo una formalità, ma provando a farne un'occasione di iniziativa pubblica, con tanti banchetti e appuntamenti” spiegano dal direttivo di Unione Popolare,“dove abbiamo incontrato centinaia tra compagni, militanti, sostenitori, semplici curiosi e persone interessate a discutere di temi e problemi. Decine di nodi territoriali hanno preso vita e si sono organizzati. Abbiamo costruito una raccolta firme partecipata, nel vero senso della parola. Ma questo è solo l’inizio. La sfida, ora, è quella del 25 settembre”.

“Dopo questi anni di pandemia abbiamo riaperto sedi, comitati, ricostruito relazioni, riconnesso compagni e territori” concludono da Unione Popolare, “adesso ci aspetta un mese in cui parleremo, in tutti gli spazi possibili, del nostro programma e della agenda sociale che ci aspetta, quando sarà passata la sbornia elettorale e il paese reale si troverà di fronte un nuovo autunno, in cui il caro bollette consumerà i nostri salari e le nostre pensioni”.

UNIONE-POPOLARE_Candidati-CAMERA-SENATO-Puglia