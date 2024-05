Delli Noci mette in campo quattro liste a sostegno di Salvemini: i nomi

LECCE – Quattro liste e oltre un centinaio di candidati: sono i numeri che l’assessore regionale, Alessandro Delli Noci, mette in campo a Lecce, per supportare la coalizione progressista guidata dal sindaco uscente, Carlo Salvemini.

“Un Movimento politico di 128 donne e uomini – ha dichiarato il presidente provinciale del Movimento politico CON, Alessandro delli Noci – che hanno scelto con passione e determinazione di credere in questo progetto, di metterci la faccia e soprattutto di contribuire con le loro idee, la loro visione di città, il loro impegno. Portare Lecce verso il futuro è l’obiettivo di questa squadra, che intende proseguire il lavoro svolto dall’amministrazione uscente, un’amministrazione che è stata in grado di fare pianificazione e sviluppo, anche intercettando risorse ingenti per cambiare volto alla città. Il mio impegno testimonia la volontà di rivendicare il progetto politico che, con Carlo alla guida, abbiamo costruito in questi anni, lavorando ogni giorno convinti che il civismo esistesse e avesse bisogno di essere rappresentato”.

Di seguito l’elenco completo.

Lista Avanti Lecce: Carola Gioia Ammirabile, Andrea Angelelli, Raffaella Arnesano, Mario Aromolo, Carmen Attanasi, Silvio Bonea, Enrico Bove, Serena Buccarella, Giovanni Caricato, Massimiliano Connelli, Enza Corvaglia, Beatrice De Vitis, Mattia Esposito, Corrado Ficco, Alfredo Fiorentino, Stefania Indraccolo, Riccardo Longo, Maurizia Mazza, Maria detta Mariella Miccoli, Fausto Negro, Giovanni Occhineri, Simona Orlando, Sara Pellegrino, Vincenzo Pensa, Cosimo Potì, Valentina Quarta, Ervin Rista, Paolo Rizzato, Gabriele Rollo, Paolo Rucco, Chiara Sciolti, Giuseppe Maria Vetere.

Lista Noi per Lecce: Paola Amato, Michela Andrani, Domenico Antonelli, Nicoleta Apopei, Fabio Bonatesta, Gianluca Borgia, Antonio Bruno, Ilaria Caló, Giulia Caputo, Federica Caricato, Monia Cenerini, Diego De Matteis, Gianfranco Delle Rose, Manrico Delli Noci, Andrea Fiore, Claudio Liaci, Lucia Antonietta Manente, Mara Manno, Massimo Marziliano, Cosimo Salvatore Miglietta detto Mino, Alessandro Milone, Andrea Orlando, Anna Peluso detta Annalisa, Cristian Perrone, Pamela Perrone, Daniele Pisanó, Maria Quarta, Antonio Scotellaro, Fabio Sicuro, Federica Sorrento, Ilenia Spedicato, Jennifer Vedruccio.

Lista Sveglia: Marianna Bonsegna, Federico Cafiero, Gaia Carata, Lucrezia Cavallo, Francesco De Filippi, Marco detto Urban De Matteis, Andrea detto De Mitri De Mitry, Antonio De Santis, Francesca Felline, Giuliana Fiume, Paolo Fortunato, Valentina Galiazzo, Marcello Gennaro, Flora Giurgola, Massimiliano Gira, Laura Ingrosso, Alessia Laccetti, Fabio Liberti, Pamela Morgagni, Chiara Oliva, Anna Chiara Peluso, Dalila Perrone, Sara Perrone, Manuel Petese, Caterina Quarta, Giorgia Quarta, Maria Grazia Rodano, Antonio Russetti, Dino Siroti, Guido Scopece, Vincenza Villani Miglietta, Maurizio Vadrucci.

Lista Coscienza Civica: Giovanna Bino, Alessia Colonna, Francesco Conte, Claudia Corallo, Alessandro Costantini, Roberta De Donno, Elisa De Luca, Toni De Matteis, Ilaria Falbo, Giuseppe detto Beppe Franco, Micaela Giannone, Paola Gigante, Christian Gnoni, Mariagrazia Greco, Salvatore Greco, Martina Lanzilao, Stefania Loderini, Alessandro Lorenzo, Vincenzo Lucia, Elisabetta Lupo, Francesca Marchetti, Marcello Martino, Giulio Mele, Sara Perrone, Antonella Pico, Rosa Anna detta Rosanna Puglia, Lucia Quarta, Maria Antonietta Ricercato, Maurizio Scagnetti, Giovanna Tempesta, Marco Cosimo Toma, Tamara Vincenti.

