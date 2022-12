Autorizzazione paesaggistica, con l’ok nuovo passo per la 275

LECCE – La giunta regionale ha approvato oggi il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per il primo lotto della strada statale 275 Maglie-Santa Maria di Leuca, ovvero dal chilometro 0+000 al chilometro 23+300. Si sblocca, dunque, l’iter per gli interventi sul un’arteria ritenuta nodo strategico di mobilità per il Sud Salento.

Soddisfazione arriva da più parti per la novità odierna, fra cui dall’assessora regionale al Paesaggio, Anna Grazia Maraschio, che spiega: “Il provvedimento è stato redatto dalla Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio a seguito del parere della Soprintendenza e prevede alcune importanti prescrizioni al fine di garantire inserimento paesaggistico dell’infrastruttura nel territorio attraversato e a non pregiudicarne la qualità ambientale, come la realizzazione di macchie boscate, di sistemi lineari arborei e arbustivi e la realizzazioni e ripristino di muretti a secco con inserimento di specie a elevato valore paesaggistico. Nel progetto, inoltre – aggiunge –, sono stati inseriti itinerari a fruizione lenta che interessano complanari, strade asfaltate e sterrate esistenti”.

A proposito del tortuoso iter per arrivare fino a oggi, Anita Maurodinoia, assessora ai Trasporti e alla mobilità sostenibile ricorda che “tra vicende giudiziarie e un susseguirsi di revisioni al progetto e al tracciato si sono persi quasi trent’anni, ma oggi, anche grazie alla figura del commissario straordinario nominato dal Governo, fortemente voluto dalla Regione Puglia, si avvicina il momento in cui sarà possibile aprire i cantieri del primo lotto e completare tutte le procedure preliminari alla realizzazione del secondo lotto. La Regione Puglia, là dove di sua competenza – conclude –, non mancherà di adoperarsi per la concreta realizzazione di questa infrastruttura strategica”.

L’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Delli Noci ritiene che l’approvazione odierna rappresenti un tassello fondamentale per l’avvio di un cantiere atteso da anni. “Una strada a oggi inadeguata – commenta – che ha causato molte morti di innocenti e che ha isolato una parte importante del Salento e delle sue imprese”, citando il fatto che questa notizia, con un’altra, e relativa alla gara pubblicata da Rete ferroviaria italiana per la progettazione e la realizzazione dell’opera che collega l’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi segnino un punto di svolta sul piano infrastrutturale. “Adesso – assicura – continueremo a vigilare affinché i tempi di realizzazione siano rispettati”.

Esulta l’assessore alla Salute regionale Rocco Palese che, originario proprio del Capo di Leuca, da anni è fra i più strenui sostenitori dell’avvio dei lavori. “La Regione – dice –, a tempo di record, ha fatto tutto quello che doveva e poteva”. Soddisfatto anche Claudio Stefanazzi, deputato del Partito democratico. “Un’opera strategica, quella dell’ammodernamento della strada statale 275 – commenta – che siamo certi garantirà la sicurezza di chi la percorre e che favorirà lo sviluppo del tessuto industriale dell’area, per troppi anni in isolamento forzato”. E Saverio Congedo, coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia a Lecce, ricorda: “Resta comunque il rammarico per il tempo perso per ottenere quanto era lecito aspettarsi da anni. Ora l’auspicio è che le importanti prescrizioni annunciate - conclude - non producano ostacoli all’avvio dei lavori di un’infrastruttura che il Salento attende ormai da trent'anni”.