Statale 275 Maglie - Santa Maria di Leuca, aggiudicati i lavori riguardanti il primo lotto

LECCE – Sono stati aggiudicati i lavori riguardanti il primo lotto della strada statale 275, Maglie – Santa Maria di Leuca. Ad annunciarlo, il sottosegretario al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Tullio Ferrante.

“Oggi – spiega in un comunicato – si sono concluse le procedure di gara relative ai tre stralci di cui è composto il primo lotto del corridoio plurimodale adriatico nel tratto Maglie - Santa Maria di Leuca con l’aggiudicazione dei lavori: è il primo passo per dare il via all’ammodernamento e all’adeguamento di un collegamento strategico per la Puglia, che sblocca uno stallo perdurante da anni e consente di rafforzare la rete viaria in un territorio dove i collegamenti sono cruciali”.

“L’intervento – aggiunge Ferrante –, che ha un costo complessivo pari a circa 350 milioni di euro, permetterà il miglioramento delle condizioni di sicurezza, fornendo anche ai cittadini un tragitto più efficiente in termini di diminuzione dei tempi di percorrenza”.

