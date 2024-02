Renzi torna a Lecce per presentare “Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer”

LECCE - L'ex premier Matteo Renzi torna nel Salento nell'ambito del tour promozionale del suo ultimo libro: domani, venerdì 16 febbraio ,alle ore 18.30 presso la Sala Carlo V dell’Hotel Hilton Garden Inn di Lecce il leader di "Italia Viva" presenta “Palla al Centro. La politica al tempo delle influencer”. Si tratta della prima tappa in Puglia nel cronoprogramma degli incontri pubblici sulla pubblicazione.

Nel testo, edito da Piemme, "Renzi rilancia le battaglie che caratterizzano la sua azione politica, mette al centro i suoi valori e presenta una visione riformista e innovativa".

"Avere Matteo a Lecce come prima tappa pugliese per la presentazione del suo libro - afferma Massimo Toma, Presidente provinciale di ItaliaViva - è una grande soddisfazione, perché rappresenta una forte spinta al lavoro che ci attende nei prossimi mesi e che ci vede impegnati su diverse sfide elettorali. In questi mesi di attività, con tutti i tesserati e dirigenti provinciali del nostro Partito, abbiamo rimesso al Centro la politica, per incarnare nel nostro territorio la via del riformismo, alternativa ai populisti del sovranismo e i populisti della sinistra grillizzata".

“Siamo in campo – conclude - per giocare a questa nuova partita e la squadra avversaria sono i populisti e gli influencer della politica. Palla al centro! Inizia il secondo tempo, tutto può succedere adesso”.

