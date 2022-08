Politiche, il “no” dei sindaci: dopo Minerva anche Mellone rifiuta la candidatura

NARDO’ – Da un lato l’esigenza di coinvolgere le esperienze dei territori e i sindaci, dall’altra quella di non interrompere il percorso amministrativo intrapreso per uno più personale: dopo Stefano Minerva, primo cittadino di Gallipoli e presidente della Provincia di Lecce, anche Pippi Mellone dice no alla candidatura alle prossime politiche e resta alla guida della comunità di Nardò.

È lo stesso sindaco ad annunciarlo sui propri canali, confermando le notizie filtrate nei giorni scorsi sul corteggiamento da parte dei leader del centrodestra per convincerlo a scendere in lista per le elezioni del prossimo 25 settembre. Una proposta, che evidentemente ha lusingato il primo cittadino di Nardò, anche per la possibilità di ritrovarsi nel campo politico che più sente familiare, ma respinta per continuare il suo lavoro nella città salentina.

“Sono stati giorni difficili – scrive Mellone -, duri, travagliati. Ho ricevuto l’offerta di essere candidato alla Camera dei Deputati per il centro destra. Un’offerta che non può lasciare indifferenti”.

“A 38 anni – prosegue - è la dimostrazione migliore di quanto bene sia stato fatto in questi anni per Nardò e il Salento. Una incredibile dimostrazione di fiducia in un momento in cui, peraltro, il centro destra viene dato in vantaggio in tutti i collegi. Insomma, un’elezione quasi certa. Ma alla mia Nardò e al mio Salento non voglio e non posso rinunciare”.

Il sindaco spiega di avere un debito di riconoscenza enorme con la comunità che gli ha tributato un consenso pari al 74.08% e di non abbandonare la città: “C’è – conclude - ancora tanto da fare”.

Intanto, continua il lavoro nel centrodestra per le liste: l’ex governatore Raffaele Fitto dovrebbe essere capolista nel listino leccese (si parla anche di una candidatura anche in altre regioni). Per l’uninominale alla Camera e al Senato i nomi sono quelli di Erio Congedo e Roberto Marti; ancora da stabilire il nome per il collegio Lecce Sud. Antonio Gabellone potrebbe, invece, entrare nel listino per il Senato.

Nel resto della Puglia, alcuni incastri sono ancora da sistemare: da Licia Ronzulli, fedelissima berlusconiana, in cerca di collocazione nelle liste passando ai volti più o meno noti del territorio, che guida l’elenco delle donne che dovrebbe vedere, tra le altre, le uscenti Elvira Savino, Vincenza Labriola e Veronica Giannone. A Brindisi sicuramente ci sarà Mauro D’Attis, così come a Bari il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, Marcello Gemmato, sarà capolista al proporzionale, mentre Filippo Melchiorre correrà all’uninominale per il Senato. Tra i candidati dovrebbe esserci anche Ignazio Zullo. Ad Altamura in campo per l’uninominale al Senato ci sarà Rossano Sasso, mentre alla Camera è corsa a due tra Davide Bellomo e Fabio Romito.