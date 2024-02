Per Metallo un pieno di energia: emozioni e speranze, tra politica e amicizia

RACALE – Davanti a circa 800 persone il consigliere regionale Donato Metallo ha rilanciato le ragioni e le ambizioni del suo impegno politico, in un’atmosfera densa di emozioni e di energia.

Non è un mistero, infatti, che l’ex sindaco di Racale (fu eletto per la prima volta quando aveva appena 31 anni) sia alle prese con una malattia che negli ultimi mesi lo ha costretto a rallentare la sua attività istituzionale per dedicarsi alle necessarie terapie: per questo motivo il 19 gennaio ha comunicato le dimissioni dal ruolo di presidente della sesta commissione regionale. Non una resa, ma un atto di consapevolezza per la ridefinizione delle priorità in attesa di rilanciare lo sguardo attraverso una visione di lungo respiro, a partire dalle regionali del 2025.

L’incontro di oggi, che si è svolto al Teatro Danza di Racale, ha visto la partecipazione di Stefano Minerva, presidente della Provincia, e di Antonio Decaro, sindaco di Bari al termine del suo secondo mandato e possibile candidato del Pd alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno. Con loro molti altri amministratori del territorio, ma anche le associazioni che negli anni hanno incrociato il protagonismo politico di Metallo, il quale, non a caso ha ribadito l’importanza delle relazioni umane e dell’ascolto delle esperienze che praticano l’inclusione, la partecipazione, la politica intesa come costruzione del bene comune. Si tratta di Io ci Provo (Lecce); Staiterraterra (Felline); Amici di Anastasia (Racale); Il Sogno di Geppetto (Squinzano); Pari (Ruffano); Orchestra di comunità Taviano.

Del resto il titolo dell’appuntamento era “Tra cuore e strada”, a voler significare il valore fondante dell’empatia, dell’affinità emotiva, ma anche l’importanza del volersi consumare la suola delle scarpe rimanendo sempre a contatto con la propria comunità.

“È stato un tempo pieno, diverso, un tempo che mi completa – ha confessato Metallo, nel corso del suo intervento, più volte interrotto dagli applausi -. Ho fatto altro, per un po’, ho preso tempo, ho respirato e ho sorriso tanto. È stato tempo di vita piena e vera, però ora è tempo di ripartire non lasciando andare nulla di questa bellezza. I veri compagni di viaggio non si lasciano mai. Cammineremo domandando, non siamo depositari della verità, abbiamo la bellezza di smarrirci, di cercare di comprendere. Abbiamo un compito collettivo, quello di cambiare ancora un pezzo di mondo. Molti si ammalano di politica, dimenticano il mare dentro, il sapore del vento, la vita vera e le sei associazioni che sono qui con noi, questi uomini e donne, rammagliano l’anima, insegnano gentilezza e resistenza, sono per noi ispirazione”.

