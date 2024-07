Mind si trasforma: da lista ad appoggio di Alberto Siculella a movimento civico

LECCE – Nello stesso giorno in cui a Palazzo Carafa è nata la giunta comunale di Lecce, con l’assegnazione delle deleghe e l’immancabile corollario di polemiche da partiti e movimenti d’opposizione, in un’altra zona della città, via Colonnello Archimede Costadura, civico 30, è venuto alla luce il movimento civico Mind-Menti Indipendenti. Si tratta di una delle due liste che hanno appoggiato Alberto Siculella nella sua candidatura alla carica di sindaco, per la quale ha racimolato 890 voti, pari all’1,71 per cento delle preferenze e che ora assurge a nuova vita.

Venerdì pomeriggio, dunque, l’assemblea costituente ha eletto Siculella nelle vesti di presidente, Alessio D’Elia suo vice e i vari membri del consiglio direttivo. “Finite le elezioni, il finto civismo, governato dal cinismo politico, scompare. Chiudono sedi e comitati, spariscono promesse e interpreti. Noi oggi rilanciamo il progetto che ci ha visti impegnati nel proporre visioni, soluzioni e prospettive e lo facciamo valorizzando esperienze, professionalità e sensibilità presenti nella nostra comunità”, ha detto Alberto Siculella all’atto della costituzione.

La prima novità sarà la campagna di tesseramento – che dovrebbe partire a breve – per aderire a Mind cLab, ovvero la fusione del laboratorio urbano di idee con un club di comunità, un luogo aperto a cittadini e associazioni locali, con lo scopo di creare dibattito pubblico e partecipare a una proposta politica. “Saremo sul territorio, ma attivi anche su tematiche nazionali e internazionali per costruire una comunità consapevole, libera e informata”, ha concluso, a tale proposito, D’Elia.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.