Minerva punta al bis e aggrega dodici liste. “Uniti per andare avanti nel cambiamento”

Dopo la presentazione della coalizione il sindaco uscente punta alla riconferma alla guida della città con un plotone di 192 candidati e liste civiche più il M5S. Il Pd scenderà in campo con il simbolo “Democratici”. Da fronteggiare l’attacco di Fasano di Gallipoli Futura e Murra per Fratelli d’Italia

GALLIPOLI - Dodici liste già coniate, quasi duecento candidati ai nastri di partenza in attesa della presentazione ufficiale delle compagini in Comune. Il sindaco uscente Stefano Minerva ha aggregato una sorta di battaglione per tentare la sua riconferma alla guida della città bella e per rivincere il guanto di sfida proveniente dalla coalizione di Gallipoli Futura, con Flavio Fasano sindaco e di Fratelli d’Italia, che ha annunciato la presentazione di una lista e del candidato di bandiera Luca Murra.

“Siamo in tanti, siamo una squadra, centinaia di energie e intelligenze che hanno scelto di candidarsi al mio fianco per una città finalmente unita” spiega Minerva, “una campagna elettorale è una straordinaria occasione di partecipazione e noi così la vogliamo vivere, senza odio, senza offese, senza sgambetti pensando a Gallipoli più di ogni altra cosa. Perchè indietro non vogliamo guardare, né tornare. Ma vogliamo andare avanti nel cambiamento”.

Ad inizio settimana è stata presentata ufficialmente la coalizione a sostegno della ricandidatura a sindaco di Stefano Minerva. Nella sala ennagonale del castello Angioino, dopo aver fatto un breve resoconto sull’attività amministrativa svolta, il sindaco uscente ha introdotto e presentato ufficialmente le dodici liste a sostegno del progetto e del programma politico ribattezzato “Una città unita”.

Nel corso della presentazione in rappresentanza delle dodici liste sono intervenuti: Fabrizio Ferilli per Agire Insieme con Minerva, Matteo Spada per Cantiere 73014, Salvatore Guglielmetti per Crescere Insieme, Tony Piteo per Democratici con Minerva, Francesco Piro per È giunta l’ora, Luigi Cazzella per Fratelli di Scoglio, Giuseppe Coppola per Grande Gallipoli, Giancarlo Padovano per La Forza del Cuore, Assunta “Titti” Cataldi per La Puglia in Più, Carlo Ferrari per Movimento 5 Stelle, Riccardo Cuppone per Noi Giovani con Minerva, Fabrizio Mauro per Popolari per Gallipoli.

“Abbiamo presentato ufficialmente la coalizione con dodici liste. Dodici simboli segno di una grande unione” ribadisce Minerva, “sono stati cinque anni intensi e importanti per la nostra città: continuità amministrativa, costante disponibilità verso le cittadine e i cittadini, grande impegno per fronteggiare le emergenze anche nazionali come quella sanitaria. Nel corso dell’ultimo comizio, nel 2016, avevo lanciato delle azioni, delle proposte che ora sono progetti concreti e realizzati, il segno di quel sogno possibile che oggi è realtà”.

In primis il primo cittadino parla della raccolta differenziata, oggi arrivata al 70 per cento, prima completamente assente e a livelli da maglia nera. Ancora fa riferimento alla tensostruttura per le attività sportive, un passo in avanti per tutti i giovani della città e la rigenerazione del parco di via Firenze, un’area abbandonata e dimenticata, con quelle colonne che “rappresentavano il passato”. Sono solo tre dei tanti segni tangibili a cui Minerva si appella per rivendicare la bontà della sua azione amministrativa.

“Abbiamo seminato molto ma tanto ancora c’è da fare” prosegue Minerva, “da qui la necessità di una continuità amministrativa poiché nei prossimi anni si potranno raccogliere i frutti di quanto fatto. Gallipoli è per noi una città autentica, viva e che continua a crescere, dinamica, ora rigenerata grazie al lavoro fatto. Inauguriamo un mese che sarà intenso: a Gallipoli qualcuno tende a puntare il dito contro l’altro, noi invece siamo per andare avanti, per la condivisione, per la sinergia, dove tutte le intelligenze sono a disposizione del bene comune”.

“Dodici liste e quasi duecento cittadine e cittadini che hanno scelto di candidarsi e accompagnarmi in questa avventura. Sono orgoglioso di loro e li ringrazio. La nostra sarà una campagna elettorale dedicata ai progetti per Gallipoli, alla proposta di soluzioni nuove a problemi complessi. Lo slogan della campagna elettorale è una città unita” conclude il candidato sindaco, “e questo vuol dire da dare a tutte e a tutti la possibilità di partecipare, di metterci la faccia, di esserci e di poter contribuire a migliorare, la propria comunità”.