Lutto nella politica salentina: addio allo storico dirigente della sinistra leccese Enzo Armillis

LECCE – Uno storico dirigente che ha attraversato tutte le stagioni del centrosinistra salentino: la politica del territorio piange la scomparsa di Enzo Armillis, già dipendente Inps e volto del Pci leccese e provinciale, morto all’età di 69 anni. Sposata con Patrizia, lascia la moglie e i due figli, Giorgio e Giulia.

Sono tanti i compagni di avventura che gli tributano in queste ore un saluto sui social a partire dalla segreteria del Pd provinciale e dal segretario Luciano Marrocco: “È morto Enzo Armillis. Il compagno Armillis. La nostra federazione – si legge - è in lutto. Si è spento nella notte, al termine di una malattia fulminea, il nostro caro Enzo. Un uomo dall'altissimo e indiscusso spessore e valore, umano e politico. Sempre fedele, nonostante le tante trasformazioni che la nostra parte politica ha attraversato, ai suoi ideali di gioventù; che ha sempre difeso e manifestato con orgoglio, passione e militanza”.

“Un compagno vero – scrive Marrocco stringendosi ai familiari e proclamando il lutto per l’intera federazione- che avvertiva su di sé ogni ingiustizia che, nel mondo, si consumava a danno degli ultimi, dei più bisognosi. ‘Ragazzo di Berlinguer’, ne aveva raccolto con intelligenza la sua eredità e mai si è arreso all'idea che la scomparsa del grande Segretario potesse mettere fine a quell'insieme di idee, valori, principi e azioni che hanno costituito la spina dorsale della Sinistra in questo Paese. Militante autentico, è stato e resterà per sempre, per passione e garbo, un esempio”.

Un ricordo commosso arriva anche dall’ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini, ricordandolo vicino nella foto della vittoria elettorale del 2017: “Enzo c’era sempre. Quando il partito aveva bisogno di dedizione, sacrificio, impegno, tempo da sottrarre alla famiglia per organizzare manifestazioni, cortei, sit-in, banchetti raccolte firme, campagna elettorali sapeva di poter contare su di lui prima di tutti. Senza bisogno di chiederlo. Quando serviva dare voce alle parole di giustizia, equità, libertà, diritti. Un comunista italiano del ‘900, che senza più Berlinguer non ha mai perso l’idea di un’Italia dove ai deboli venisse riconosciuta sempre la dignità di un posto nella storia. E che ha accompagnato, con quel senso della disciplina tipico della militanza, tutte le fasi del travaglio della sinistra. Sempre con la tessera in tasca, la schiena dritta, il sorriso dolce”.

“Lo piangiamo – conclude - perché sappiamo il regalo che abbiamo ricevuto ad averlo avuto nostro amico, compagno, collega, marito, padre”.

“Uno dei primi compagni di viaggio che ho conosciuto quando, da ragazzo oramai – scrive l’ex assessore Paolo Foresio -, ho iniziato a frequentare il partito. Sempre presente, sempre, quando c’era da lavorare, da darsi da fare, da organizzare, da battagliare, nei momenti felici e in quelli tristi. Un vero esempio di militanza, di passione, di impegno, di serietà, di coerenza, per noi, molto giovani in quel tempo e per gli altri. Ci mancherai moltissimo, ciao Enzo”

Anche Italia Viva Lecce “si associa al grande dolore per la scomparsa di Enzo Armillis e si stringe alla famiglia in questo triste momento”: “Insieme – si legge - alla sinistra leccese piange la scomparsa di un uomo sempre presente e sempre disponibile, protagonista di tante battaglie”.

La cerimonia funebre si terrà domani, domenica 21 luglio, alle 9.30 presso il Convento degli Agostiniani.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.