Metallo lascia la presidenza di commissione: “Costretto dalla mia salute”

RACALE/BARI - Donato Metallo lascia la guida della sesta commissione consiliare della Regione Puglia, quella che si occupa di politiche comunitarie, lavoro e formazione professionale, istruzione, cultura, cooperazione, emigrazione, immigrazione: è stato lo stesso ex sindaco di Racale e consigliere regionale in carica ad annunciarlo in un suo post, dove ha motivato la decisione con le condizioni di salute, che da tempo lo stanno costringendo alle necessarie cure e lo tengono lontano dai lavori dell’assise.

“Rassegno le mie dimissioni – esordisce Metallo - dal ruolo di presidente della VI Commissione della Regione Puglia. Problemi di salute non mi permettono di essere presente come vorrei e come serve per cercare di risolvere le tante questioni che giungono presso la stessa commissione”.

Metallo ha voluto ringraziare inoltre tuti gli uffici per lo splendido lavoro fatto e per il rapporto umano creatosi, i membri della commissione: “Abbiamo fatto un lavoro sempre all’unanimità – racconta -, senza maggioranza, senza minoranza, solo persone, portando a casa leggi importanti, costruendole collettivamente e ascoltando i tanti attori del territorio, preziosi e fondamentali per fare leggi buone”.

Tra le questioni affrontate dalla commissione le orchestre sociali, la legge sulle bande, quella sulle feste patronali (ancora da concludere), e ancora crisi aziendali e le questioni legate al mondo del lavoro: “Ci siamo portati a casa le sofferenze delle persone – spiega -, abbiamo dato valore alle loro storie e sono stati volti di donne, di uomini, racconti e incontri. Tutto questo porterò nello scrigno delle cose belle della vita”.

Metallo rivolge poi un ringraziamento particolare all’amico Francesco La Notte che “in questi mesi di assestamento ha retto le sorti, ha portato avanti il lavoro, con impegno, con serietà” e rivolge un in bocca al lupo a chi sarà chiamato a sostituirlo.

Classe 1981 e co una laurea in Beni culturali, Metallo è diventato sindaco di Racale all’età di 31 anni nel 2012, venendo rieletto con l’82% delle preferenze: la sua guida da primo cittadino è stata segnata dai risultati in merito alla raccolta differenziata (passata dal 12% al 70%) in pochi anni, e all’attenzione su temi come la rigenerazione di spazi pubblici, l’efficientamento energetico e la riqualificazione dei luoghi, ottenendo le 5 vele di Legambiente, il premio Angelo Vassallo, e il riconoscimento nazionale di Comune Virtuoso.

È stato eletto consigliere regionale a settembre 2020 nella circoscrizione di Lecce, primo del suo partito, il Pd. Da allora è alla guida della commissione consiliare, di cui oggi lascia la presidenza dopo oltre circa un triennio di lavoro.