A Nardò è sfida a quattro: Falangone, Frasca e Ronzino provano a frenare Mellone

Il sindaco uscente marcia con le nove liste dell’Alleanza per il futuro. L’ex vicesindaco supportato da Pd, M5S e tre civiche. Quattro liste per il già presidente di Sgm. Novità suggestiva la candidata di Nardò Bene Comune

NARDO’ - Si definisce la griglia di partenza per il rinnovo del consiglio comunale neretino che dopo la granitica riconferma della corsa del sindaco uscente Pippi Mellone, che ha aggregato trasversalmente, ancora una volta, ben nove liste civiche di riferimento intorno al suo movimento di Andare Oltre e l’appoggio sempre più manifesto del governatore pugliese Michele Emiliano. Confermata la corsa con quattro candidai a sindaco, dopo la decisione di qualche settimana fa di Pierpaolo Losavio di non frammentare ulteriormente lo scacchiere elettorale e ritirare la sua candidatura, proseguendo con il supporto alternativo a Mellone con la sua formazione di riferimento Impegno civico per Nardò.

Nove liste complete, 216 candidati di cui 116 donne e un’età media pari a 40,5 anni. È questa la sintesi numerica dell'Alleanza per il Futuro a sostegno della candidatura a sindaco di Nardò di Pippi Mellone. Questa mattina le liste con i nomi, le firme, i simboli e tutti i documenti necessari sono state consegnate negli uffici della segreteria comunale. Fanno parte della squadra a supporto innanzitutto la lista di Andare Oltre, la storica formazione melloniana che vede in corsa un assessore e cinque consiglieri comunali uscenti.

Una delle novità è Avanti Nardò, il movimento capeggiato dal presidente del xonsiglio comunale Andrea Giuranna, che scende in campo con tre consiglieri uscenti. A sostegno di Pippi Mellone anche la lista Difendere Nardò, che schiera un assessore uscente, Maria Grazia Sodero, e tante giovani novità. La lista Liberi Popolari, è invece quella che fa riferimento all'assessore al Bilancio, Gianpiero Lupo che torna in lizza capeggiando i ventiquattro candidati consiglieri.

La lista Libra è la compagine ispirata dal vicesindaco Oronzo Capoti e che schiera il consigliere uscente Sergio Manca. Un'altra novità è il sodalizoo di Nardò per Bene. In campo a sostegno della riconferma di Mellone si schiera anche NoixNardò, la lista che fa riferimento all'assessore all'Ambiente, Mino Natalizio e che schiera un consigliere uscente e un ex assessore della giunta Mellone, Stefania Albano. Completano la rosa delle liste dell’alleanza elettorale anche Obiettivo Comune, che è la lista promossa dal consigliere uscente Cesare Dell'Angelo Custode e che schiera un altro consigliere uscente, Giuseppe Alemanno.

Pronta anche una lista direttamente ispirata a Pippi Mellone, che fa proprio lo slogan “Pippi Sindaco di tutti” e che vede in campo l’attuale assessore al Turismo, Giulia Puglia, e un ex assessore della giunta Mellone, Francesco Plantera. Il 12 settembre prossimo all'Urban Park di via Incoronata programmato il comizio di avvio della campagna elettorale

In campo per la sfida elettorale il candidato sindaco Carlo Falangone (già braccio destro dell’amministrazione Risi e alle prese con i “tavoli del programma”) in corsa con il sostegno dell’asse Pd e Movimento 5 stelle neretini e di tre liste civiche, Futuro Comune, Nardò Progressista e Collettiva. Cinquantadue donne e cinquantatre uomini, centocinque candidati compongono il fronte di opposizione da parte dello zoccolo del centrosinistra pronto a contrastare la nuova avanza del sindaco uscente.

Quattro liste civiche, con quattro donne capolista, per complessivi 93 candidati sono invece le compagini e le forze in campo a sostegno del candidato sindaco e già presidente della Sgm di Lecce, Mino Frasca per l’area del centrodestra non omologato, bensì alternativo a Mellone. Ieri sera sono state presentate al segretario generale del Comune di Nardò le quattro liste di riferimento: Nardò Futura, Forza Nardò, Cambiamo per Nardò e Nardò civica.

Accanto a Frasca, oltre ai consiglieri uscenti Alessandro Presta e alla già vice presidente della Provincia e consigliere provinciale Paola Mita, c’è un gruppo di donne e di uomini che a detta del candidato sindaco “vogliono essere parte attiva della nostra città, che intendono essere protagonisti e non comparse”.

La novità suggestiva e coraggiosa del questa nuova campagna elettorale di Nardò è rappresentata dalla candidata sindaco della lista di Nardò Bene Comune, l’avvocato Stefania Ronzino. L’assemblea di Nbc dopo mesi di riflessioni e confronti, avendo valutato con attenzione le vicende politiche relative alle prossime comunali, ha preso una decisione non semplice, ma in piena coerenza con la strada intrapresa ormai cinque anni addietro. Venuta meno per problemi personali la figura dell’avvocato Tony Falangone, proposta nel dicembre scorso, come candidatura dell’asse Nardò Bene Comune-Pd, il sodalizio di Nbc ha deciso per la corsa solitaria e per una candidatura di riferimento e identitaria.

Pippi Mellone sindaco

Andare Oltre: Ettore Tollemeto, Antonio Tondo, Gianluca Fedele, Eleonora Colazzo, Antonio Salvatore Romano detto Tony, Marcello Greco, Luigi Maritati, Pasquale Alfieri, Federica Maria Ruggeri, Massimo Dell'Atti, Enrica De Simone, Giovanni Antonio Cosimo Pagliula detto Vanni, Maria Antonella Spedicato, Stefania Giovanna Antico, Cristina Papadia, Francesca Pagliara, Chiara Carafa, Alessia Rizzo, Pantaleo Vonghia, Maria Antonietta Corrente, Simona Distratis, Elisa Nocera, Ilaria Durante, Maria Luisa Colomba

Avanti Nardò': Andrea Giuranna, Augusto Greco, Giuseppe Verardi, Damiana Albanese, Massimiliano Benassai, Lorenzo De Franco, Marika De Giorgi, Gabriele Durante, Annalisa Falconieri, Adriano Fersini, Mariangela Caterina Filieri, Patrizia Leomanni, Annachiara Livieri, Claudia Manfreda, Antonietta Martignano, Maria Luisa My, Sheila Pantaleo, Elisa Polo, Andrea Presta, Marco Previterio, Tiziana Rizzo, Giuseppa Tarantino, Gabriele Gaspare Vaglio, Chiara Vergaro

Difendere Nardò: Sodero Maria Grazia, Giuri Pierpaolo, Colazzo Flavio Pasquale, Colizzi Antonio, Dell'Anna Giovanni detto Giovannino, Falconieri Mariangela, Fracella Alessandra, Guagnano Antonio, Inguscio Antonio, Manieri Michele, Manno Lorenza, Margarito Lucio, Martano Roberto, Mauro Guendalina, Perrone Egidio, Pisacane Ilaria, Polo Pierluigi, Potenza Carlo Egidio, Re Stefania, Rossano Giuseppina, Ruggieri Antonio, Tarantino Tania, Urso Marina, Zopazio Federica

Liberi Popolari: Gianpiero Lupo??, Carmelina detta Carmen Bastone, Daniela Bove, Erika Brescia, Carafa Mariarita, Circolo Paola, De Giorgi Marzia, Viviana Luigina De Pascali, Pietro Michele detto Piero Errico, Federico Felline, Alberto Egidio Gatto, Francesco Gioia, Biagino Leopizzi, Rossella Lisi,Gabriele Mangione, Giovanni Martina, Michele Roberto Marzano, Federica Mazzeo, Immacolata detta Imma Nestola, Tamara Paiano, Francesca Pano, Rosaria Russo, Alessandro Andrea Sanasi, Stefano Tempesta

Movimento Politico Libra: Oronzo Capoti, Sergio Manca, Fabio Antico, Gregorio (detto Gregory) Antico, Maria Francesca Bosco, Cinzia Chetta, Emanuela Immacolata Chirico, Paolo Colazzo, Tommaso Donato Colopi, Anna Lisa Rita Cuppone, Simona D'Ambrogio, Michele De Tullio, Cosimo Damiano (detto Mino) Felline, Lorenzo Ingusci, Luana Maria Concetta Leopizzi, Rosanna Leuzzi, Ilaria Marra, Massimo Antonio Mazzarella, Stefano Miccoli, Chiara Nestola, Marzia Paglialunga, Egidio Pano, Valentina Ronzino, Carmelo Roberto Russo

Nardò per Bene: Barone Gianluigi, Benegiamo Carlo, Bove Roberta Antonia, Casaluce Valentina, Dell’Anna Gianluca, De Mitri Stefano, De Monte Martina, D’Ostuni Sara, De Paolo Federica, Errico Cosimo detto Mimmo, Filoni Antonio Cosimo, Fonte Carolina, Manieri Elia Maria Giulia, Marsella Ilenia Anna, Mele Anna Rita Grazia, Mellone Cosimo Damiano, Muci Mario, Olla Atzeni Carlo, Paglialunga Egidio, Papa Federica, Petraroli Paolo, Petruccelli Ilaria, Spano Francesca Antonietta, Zuccalà Emanuela

NoiXNardò: Paolo Maccagnano, Stefania Maria Albano, Gabriella Battaglia, Marco Casamassima, Maria Chiara Cavallo, Riccardo Maria Cecchetti, Rosangela Cisternino, Mariella De Tuglie, Marco Donadei, Salvatore Lorenzo Falconieri, Cosimo Filograna, Irene Fracella, Giulio Stefano Giuranna, Federica Greco, Francesco Mazzeo, Simona Negro, Marcello Peluso, Luigi Franscesco Petraroli, Antonio Rutigliano, Carmen Veronica Scardino, Erika Sciacca, Maria Luce Vincenti, Francesco Antonio Russo, Maria Luciana Ingusci

Obiettivo Comune: Giuseppe Alemanno, Federica Buccarella, Stefano Gabriele Alessandro Caputo, Jonathan Casaluce, Giorgia Dell'Anna, Maria Rosaria De Lorenzis, Chiara De Marco, Luca De Pascalis, Eleonora Desiderio, Antonio Italgo Filograna, Marisa Ingusci, Pantaleo (detto Lelè) Manieri, Bernaddetta Marini, Giulio Marzo, Elga Mele, Katia Mellone, Adrian Carmen Muci, Alessandra My, Ilaria Potenza, Alessandra Prete, Federica Renna, Valentina Russo, Agnese Sabetta, Manuela Ucini.

Pippi Sindaco di Tutti: Giulia Puglia, Francesco Plantera, Gabriele Pellegrino, Luigi De Giorgi, Massimo Dito, David Dell'Atti, Pier Luigi Tarantino, Andrea Losavio, Ilaria Spenga, Cinzia De Razza, Maria Angela Guagnano, Serena Assunta Filieri, Mariangela Marsina, Federica Muci, Monica Vetrugno, Eugenio Manca, Gabriele De Paola, Diletta Donadei, Alessandra Grassi, Egidio Falconieri, Stefania Remo, Antonio (detto Tony) Russo, Maria Addolorata Barone, Fabio Nestola

Mino Frasca sindaco

Forza Nardò: Paola Mita, Salvatore Russo, Giancarlo Macorano, Antonio Puzzovio, Lucio Rocca, Lorenzo Qualtieri, Andrea Frasca, Martina Giannuzzi, Katia Martignano, Pasquale Sandro Fiore, Sara Gabrieli, Giampiero Bonuso, Rolando Giustizieri, Francesca Dell’Anna, Maurizio Ramundo, Eleonora Troisi, MichelangelaFalconieri, Giuseppe Maffeo, Sara Ricupido, Pierluigi Parisi, Vincenzo De Vittorio, Antonio Trignano, Matteo Romano.

Nardò Futura: Rossella Toma,Francesco Paolo Personè, Marcello Giuseppe Resta, Stefania Nobile,Mattia Parisi, Chiara Apollonio, Giovanni Pantaleo Manieri, Rubina Nestola, Gregorio Salvatore Inguscio, Antonio Cretì, Francesca Falconieri, Francesco Carrisi, Francesco Calabrese, Angelica Villani, Maria Grazia Ciavarella, Matteo Cilla, Francesco Natale, Maria Noris Malandugno, Pamela Polo, Alessandro Tempesta, Teresa Vonghia, Marco Zollino, Giovanni Iaia, Cosimo Damiano Zacà.

Cambiamo per Nardò: Paola De Benedittis, Alessandro Presta, Ernesto Portorico, Andrea Lubello, Vanessa De Franco, Francesca Ambrisi, Cristian Bottazzo, Roberta Barone, Nadia Corrente, Valeria Cavallo, Andrea Cuppone, Annarita Colazzo, Donato De Pascalis, Ilaria Delle Donne, Mauro Verena, Massimo Malandugno, Mirko Loria, Denis Polo, Ilaria Trotta, Emanuele Vilei, Marco Spano, Federica Zaccaria, Sara Palumbo, Costantina Sambati.

Nardò Civica: Patrizia De Rosa, Paolo Donadei, Gianluca Fracella, Maria Catasto, Francesco Giuseppe Tassi, Debora Sansone, Angelo Battiato, Tony Filieri, Angelica Fiore, Giuseppe Rossi, Giovanni Vincenti, Libero Paglialunga, Gabriele Fattizzo, Julia Urso, Giorgio Tondo, Giacomo Galistu, Chiara Zacheo, Teresa Antonietta Zicolella, Erika Panico, Simone Calò, Riccardo Guido.

Stefania Ronzino sindaco (Nbc)

Nardò Bene Comune: Loredana Bio Nica Biondo, Antonio De Giorgi, Francesca Fanciano, Santina Fracella, Anna Maria Gatto, Domenico Iacobone, Maurizio Maccagnano, Sondra Malagnino, Cosimo Marra, Rita Marra-Stifanelli, Angela Martina, Giuseppe Mazzeo, Giorgio Metafune, Gaia Muci, Giancarlo Paglialunga, Giovanni Rapanà (detto Piero), Massimo Romanello, Livio Romano, Silvia Siciliano, Maria Luisa Tacelli, Marta Tarantino, Damiano Trotta, Francesca Zuccaro.

Carlo Falangone Sindaco

Partito Demoratico: Daniele Piccione, Lorenzo Siciliano, Teresa Polo, Maurizio Leuzzi, Ilaria Antico, Francesco Coletta, Marzia Bonsegna, Gianfranco Coppola, Barbara Chiara Caputo, Paolo De Benedittis, Paola De Paola, Alessandro De Vito, Ivana Iannelli, Graziano Lupo,Virginia Manta, Giuseppe Mauramati, Romina Marsina, Alessia Potenza, Luca Presicce, Aurora Maria Marzano, Maria Grazia Pierri, Mattia Tedesco

Collettiva: Aloisi Naomi, Giorgio Carcagni, Anna Gloria De Cupertinis, Isabella Durante, Alexandra Rita andriani Frabetti, Elsa Indiano ,Desara Lahi detta Sara, Giorgia Laneve, Gianmarco Giannone, Francesca Manno, Mariachiara Musca, Fabio Orlando, Martina Papa, Niccolò Quaranta, Antonio Russo, Dennis Saponangelo, Marco Sbrandolino, Sarah Spenga, Alberto Tuma

Movimento 5 Stelle: Marco Indraccolo, Andrea S. Rizzo, Eva Caggiula, Lucia Albano, Roberta De Paola, Tiziano De Pirro, Giorgio Latino, Stefania Miccoli, Roberta Olivieri, Laura Margarito, Federico Casciaro, Giuseppe Sanasi, Giuliano Greco, Maurizio Gianni Miccoli, Gabriele Bottazzo, Fabiola Falangone, Giorgia Miccoli, Alessandro Falconieri, Monica Micheli, Andrea Potenza, Luigi Balducci

Futuro Comune: Salvatore Antonazzo, Antonio Bilico, Ignazio Diego Cacudi, Fabio Camisa, Jacopo Cosimo Chiriatti, Andrea Cuppone, Marina Addolorata Isabella De Benedittis, Francesca Giulia De Pace, Graziana De Simone, Serena Di Gesù, Cosimo Falangone, Alessandra Fiorito, Federico Fracasso, Riccardo Indennitate, Giancarlo Marinaci, Anna Maria Orlando, Mauro Papa, Rebecca Parisi, Marcello Emilio Posi, Rosa Rita Rizzello, Mercedes Sebastianutti, Alessandro Toni, Sabina Tubifano, Sheila Verdoscia

Nardò Progressista: Antonio Alfredo Antico, Tiziana Bruno, Angelica Calabrese, Cosimo Caputo, Angela Carbone, Maurizio Dell’Anna, Francesco De Simone, Paolo Arturo Maccagnano, Maria Assunta Martignano, Simone Mundo, Anna Giovanna My, Lara Paglialunga, Stefania Raganato, Luca Salvatore Rizzello, Biagino Ruggeri, Rocco Rutigliano, Eugenia detta Geny Tabacu, Maria Grazia Zacchino