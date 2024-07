Novoli, opposizione contesta deleghe ai consiglieri di maggioranza: “Sono illegittime”

NOVOLI – Deleghe assegnate “illegittime” perché “in contrasto con il comma sei dell’articolo 4 del regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali”: è questa la contestazione del capogruppo di Novoli Rinasce, l’ex sindaco Oscar Marzo Vetrugno, assieme agli altri esponenti della minoranza rispetto ai compiti assegnanti ai consiglieri comunali di maggioranza. Una presa di posizione, che, come spiega lo stesso Vetrugno apre il percorso di controllo dell’attività amministrativa della giunta De Luca con “fermezza” e “determinazione”.

Da quanto appreso dall’Albo pretorio del Comune, il decreto sindacale 5 del 4 luglio scorso attribuisce ai consiglieri comunali Angelo Orlando, Sabrina Murra, Roberta Romano, Sandro Ruggio “incarichi temporanei e per affari determinati”.

Per Vetrugno, la dicitura è già “incompleta” o “poco a norma”, poiché “in netto contrasto con il comma 6 dell’art. 4 del regolamento comunale per il funzionamento degli organi collegiali (Giunta, Consiglio, Commissioni Consiliari)” che prescrive “ai consiglieri comunali possono essere conferiti dal sindaco speciali incarichi di studio o di programmazione, di natura politica, su specifiche materie”.

A conferma di quanto esposto, l’opposizione cita l'esempio “virtuoso” del Comune di Campi Salentina, in cui l'oggetto della questione è identico al caso novolese ma la dicitura utilizzata nel decreto sindacale 22 del 3 luglio appare più vicina a quello che la norma prescrive, ovvero un solo incarico ad un solo consigliere eletto.

Per Vetrugno e l’opposizione, ulteriore conferma della difformità verrebbe dalla giurisprudenza amministrativa (vedi Tar Toscana con la sentenza n°1248/04 del 27 aprile 2004 e Tar Puglia Sez.I n. 4499/2006, unitamente al parere del Consiglio di Stato n. 4883/2011). È opinione condivisa e supportata, infatti, che il sindaco non possa incaricare i consiglieri per collaborare allo svolgimento di attività amministrative di governo dell’Ente, non potendo costoro gestirle per conto del sindaco. A tal riguardo - Vetrugno, Loris Romano, Daniela De Pascalis ed Eleonora Marzo, si rifanno al Ministero dell’Interno, che con propri pareri del 7 agosto 2008 e del 7 marzo 2016, ha precisato tra l’altro che “...poiché il Consiglio svolge attività di indirizzo e controllo politico-amministrativo, partecipando...alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco…e dei singoli assessori - art.42, comma 3 del TUEL-, ne scaturisce l’esigenza che i contenuti dei compiti delegati siano tali da evitare una incongrua commistione nell’ambito di controllo medesima e, quindi, nello svolgimento di competenze proprie degli assessori…il consigliere può essere incaricato di studi su determinate materie, di compiti di collaborazione circoscritti all’esame e alla cura di situazioni particolari, che non implichino la possibilità di assumere atti di rilevanza esterna, né di adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici’”.

E ancora che sia “suscettibile di rilievi di legittimità una delega conferita per l’esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell’amministrazione comunale, poiché così risulterebbe aumentato in modo surrettizio il numero degli assessori”.

“Pertanto - concludono i consiglieri di minoranza - il decreto sindacale 5 del 4 luglio non lascia dubbi sulla sua illegittimità e le deleghe che ne scaturiscono, per quanto esposto e così come formulate, devono essere revocate in quanto in violazione delle disposizioni normative e regolamentari”.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.