Pagliaro a Salvemini: “Strano attacco, ha sempre elogiato il lavoro della Lupiae sul verde in città”

LECCE – Per entrambi deve aver pesato il non detto. Esibisce la chat Whatsapp dove, “ogni giorno, da anni” comunica al sindaco leccese gli interventi in città, allegando immagini e tipologia di lavori eseguiti. Lo ha fatto anche ieri e ha detto che continuerà a farlo se dovesse essere riconfermato Salvemini a Palazzo Carafa.

Dopo il comizio ad altà intensità del sindaco in Piazza Ariosto, domenica scorsa, il presidente della Lupiae Servizi ha sentito di voler puntualizzare diversi aspetti sull’operato della società pubblica di cui lui è amministratore unico, su incarico fiduciario (nel 2029 Puglia Popolare era ancora nella coalizione del Centrosinistra) conferitogli proprio da Salvemini e poi rinnovatogli dallo stesso.

La società - partecipata al 100 percento dal Comune - è stata tirata in ballo dal primo cittadino di Lecce durante il comizio per via delle numerose segnalazioni sull’incuria del verde pubblico, “in un gioco di squadra o famiglia” che avrebbe avvolto la città, aveva dichiarato l’attuale primo cittadino. Il riferimento alla “famiglia” era doppio: quello all’emittente televisiva locale il cui editore è il fratello di Alfredo Pagliaro (e dove spesso i telespetattori denunciano le situazioni di degrado cittadino) e quello al figlio del presidente Lupiae. Quest’ultimo, candidatosi per la sua prima esperienza nell’ultima tornata elettorale, ha fatto incetta di centinaia di voti, superando di gran lunga quelli che aveva ottenuto il padre nel 2019.

“Parlo solo ora perché ho ricevuto un attacco personale”, ha evidenziato Pagliaro durante la conferenza che ha convocato questa mattina. A muoverlo, ha dichiarato agli organi di stampa, l’amarezza per le critiche ricevute da Salvemini, proprio colui che lo ha riconfermato alla presidenza della Lupiae, elogiandone in ogni occasione l’operato della società e degli operai. Pagliaro ha colto l’occasione per snocciolare dati e debiti saldati, casse integrazioni sventate e parco mezzi completamente ristrutturato da quando lui siede alla guida della Lupiae. “La città e tutta la vasta area di competenza è stata suddivisa in macroaree: è ovvio che curando il verde in una delle zone per alcune settimane, appena ci si sposta per la manutenzione delle altre, le erbacce della prima sono già ricresciute”.

Il presidente della Lupiae ha difeso a spada tratta l’operato dei suoi dipendenti, in “evidente affanno perché sotto organico, ma presenti in ogni tipo di manutenzione. Come avvenuto anche per l’incendio di San Cataldo nel 2023, o nelle migliaia di buche che ripariamo ogni anno. Il sindaco si sarebbe piuttosto dovuto preoccupare di investire nel personale e nella strumentazione”, ha proseguito Pagliaro. “Ho ereditato una società con debiti notevoli, tanto che a un certo punto mi è venuto quasi il dubbio che mi avessero messo lì per vederla fallire”. E invece poi, a suo dire, Salvemini non avrebbe mai mancato di prendersi i meriti per i risultati ottenuti dalla società. Va tuttavia aggiunto che Salvemini si assunse la responsabilità, a un passo dal fallimento della società, di giungere a un concordato per salvare tutti i posti di lavoro.

“Dal mio primo anno di insediamento in Lupiae, ho sempre presentato il piano triennale delle assunzioni, che mi avrebbe garantito il ripristino delle unità che via via andavano in pensione. Tale piano per questi 4 anni non è stato mai preso in considerazione da parte dell'amministrazione che non ha mai risposto a tali esigenze, facendo lievitare il costo del personale, preso dalle agenzie interinali di oltre il 30 per cento che in questi anni è stato un peso per la nostra società, sino a qualche giorno prima della presentazione del bilancio 2023 con una lettera di imperio il sindaco mi obbliga a presentare il piano triennale delle assunzioni e lo approva seduta stante in corso dell'approvazione del bilancio. Inoltre, cosa inconsueta, presenta il bilancio della società per l'anno 2023 ed il piano triennale delle assunzioni di circa 37 unità, presso il suo comitato elettorale, senza la presenza del sottoscritto, del collegio sindacale, del revisore, come prassi vuole e di qualunque cittadino che avrebbe potuto presenziare”, conclude Pagliaro.

LeccePrima è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.